Фотофакты. В центре Барнаула горел многоквартирный дом

Возгорание произошло в одном из подъездов многоквартирного дома на пр. Красноармейском, 69-б. Об этом сообщили очевидцы в Barnaul22.

Пожар в центре Барнаула. Фото: vk.com/barneos22. Пожар в центре Барнаула. Фото: vk.com/barneos22. Пожар в центре Барнаула. Фото: vk.com/barneos22. Пожар в центре Барнаула. Фото: vk.com/barneos22. На место происшествия прибыли несколько пожарных машин. Смотрите также