Фотофакты. Винтажные снимки с людьми, которые хотели соригинальничать

В попытке красиво и оригинально получиться на фото люди идут на все. Сейчас почти никого не удивишь фото с каким-нибудь морским чудовищем или оружием, например. Но 30-40 лет назад все было совсем иначе.

Винтажные "оригиналы". Фото: humor.fm. Винтажные "оригиналы". Фото: humor.fm. Винтажные "оригиналы". Фото: humor.fm. Винтажные "оригиналы". Фото: humor.fm. Винтажные "оригиналы". Фото: humor.fm. Винтажные "оригиналы". Фото: humor.fm. Винтажные "оригиналы". Фото: humor.fm. Винтажные "оригиналы". Фото: humor.fm. Винтажные "оригиналы". Фото: humor.fm. Винтажные "оригиналы". Фото: humor.fm. Винтажные "оригиналы". Фото: humor.fm. Винтажные "оригиналы". Фото: humor.fm. Винтажные "оригиналы". Фото: humor.fm. Винтажные "оригиналы". Фото: humor.fm. Винтажные "оригиналы". Фото: humor.fm. Винтажные "оригиналы". Фото: humor.fm. Источник.