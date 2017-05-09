Фотофакты. Владимир Путин поздравил своего начальника по КГБ с 90-летием

Владимир Путин поздравил своего бывшего руководителя с 90-летием. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин поздравил своего бывшего руководителя с 90-летием. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин поздравил своего бывшего руководителя с 90-летием. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин поздравил своего бывшего руководителя с 90-летием. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин поздравил своего бывшего руководителя с 90-летием. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин поздравил своего бывшего руководителя с 90-летием. Фото: kremlin.ru.

Глава государства поздравил своего бывшего руководителя с 90-летием.

Путин приехал домой к Матвееву вместе с коллегами по работе в ГДР – Николаем Токаревым и Сергеем Чемезовым. Президент тепло поздравил Матвеева с юбилеем, а также с наступающим Днём Победы и предложил поднять тост за здоровье юбиляра, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин вручил Матвееву президентские часы и экземпляр газеты "Правда", выпущенный в день рождения именинника в 1927 году.