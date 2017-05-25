Фотофакты. Владимир Путин приложился к мощам Николая Угодника

Владимир Путин приложился к мощам Николая Чудотворца. 24 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин приложился к мощам Николая Чудотворца. 24 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин приложился к мощам Николая Чудотворца. 24 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с тезоименитством. 24 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с тезоименитством. 24 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Встреча Владимира путина с копстким патриархом Тавардосом II в резиденции патриарха Кирилла. 24 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Встреча Владимира путина с копстким патриархом Тавардосом II в резиденции патриарха Кирилла. 24 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Встреча Владимира путина с копстким патриархом Тавардосом II в резиденции патриарха Кирилла. 24 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Встреча Владимира путина с копстким патриархом Тавардосом II в резиденции патриарха Кирилла. 24 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru.

Ранее мощи были доставлены из Италии в Москву, чтобы им могли поклониться паломники со всей России.

Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя, где приложился к мощам Николая Чудотворца pic.twitter.com/wwiGwELzTW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 мая 2017 г.

В тот же день во время встречи с главой коптской церкви патриархом Тавадросом II в резиденции патриарха Кирилла, российский президент высказался о прибытии в нашу страну мощей Николая Чудотворца.

Владимир Путин,

президент РФ:

Это событие стало возможным благодаря договорённостям, которые были достигнуты во время встречи патриарха московского и всея Руси с папой римским. Это большое событие для православных верующих в России. Мы очень благодарны папе Римскому, святому престолу за то решение, которое принято по просьбе патриарха. Церковь выполняет очень важную роль в сближении народов.

В резиденцию предстоятеля РПЦ Владимир Путин вместе с председателем правительства Дмитрием Медведевым приехал не только на встречу с египетским патриархом, но и также, чтобы поздравить с тезоименитством патриарха Кирилла.