Фотофакты. Владимир Путин приложился к мощам Николая Угодника

24 мая в День славянской письменности Владимир Путин посетил Храм Христа спасителя, чтобы приложиться к мощам Николая Угодника.
Ранее мощи были доставлены из Италии в Москву, чтобы им могли поклониться паломники со всей России.
Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя, где приложился к мощам Николая Чудотворца pic.twitter.com/wwiGwELzTW— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 мая 2017 г.
В тот же день во время встречи с главой коптской церкви патриархом Тавадросом II в резиденции патриарха Кирилла, российский президент высказался о прибытии в нашу страну мощей Николая Чудотворца.
Владимир Путин,
президент РФ:
Это событие стало возможным благодаря договорённостям, которые были достигнуты во время встречи патриарха московского и всея Руси с папой римским. Это большое событие для православных верующих в России. Мы очень благодарны папе Римскому, святому престолу за то решение, которое принято по просьбе патриарха.
Церковь выполняет очень важную роль в сближении народов.
В резиденцию предстоятеля РПЦ Владимир Путин вместе с председателем правительства Дмитрием Медведевым приехал не только на встречу с египетским патриархом, но и также, чтобы поздравить с тезоименитством патриарха Кирилла.
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