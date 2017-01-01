Фотофакты. Во Власихе кидались гирями, катались в тазиках и провожали Масленицу

В барнаульском поселке Власиха прошла познавательно-патриотическая оздоровительная игра "Богатырская Масленица". Третий год подряд ее проводят в честь Масленицы и Дня защитника Отечества на территории детской школы искусств "Традиция".
В этот раз участие в мероприятии приняли более 250 человек — активисты православных объединений, воспитанники воскресных школ, курсанты Барнаульского юридического института и жители Власихи.
Участники "Богатырской Масленица" разделились на 12 команд и приняли участие в 14 конкурсах. Ребята проходили через лабиринт, преодолевали канатную переправу и "болото", раскачивались на качелях, кидали гири, стреляли и боролись на поясах. Еще в игре была теоретическая станция. На ней ведущие задавали вопросы по былинному эпосу и истории богатырских доспехов.
Организаторами праздника выступили комиссия по культуре Барнаульской епархии, Барнаульская духовная семинария, храм Казанской иконы Божией Матери и детская школа искусств "Традиция".
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