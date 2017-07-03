Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив "ВПЗ". Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив "ВПЗ". Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив "ВПЗ". Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив "ВПЗ". Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив "ВПЗ". Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив "ВПЗ". Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив "ВПЗ". Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив "ВПЗ". Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив "ВПЗ". Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив "ВПЗ". Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив "ВПЗ". Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив "ВПЗ". Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив "ВПЗ". Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото: Архив "Nightout".

В этом году проведение фестиваля совпало с празднованием 85-летия компании "Волчихинские напитки", известной своими безалкогольными, слабоалкогольными напитками и, конечно же, минеральной водой "Касмалинская". Каждый посетитель павильона этого предприятия на "АлтаФесте" почувствовал дух праздника, окунулся в приятную атмосферу веселья и радости.

В этом году крытая площадка "Волчихинских напитков" была одной из самых посещаемых на фестивале. Она работала в формате импровизированного бара-ресторана, с разнообразным меню, поварами и официантами. Каждый посетитель мог здесь приятно отдохнуть, вкусно покушать и попробовать прекрасные напитки. В их числе, кстати, была и новинка от "ВПЗ" – освежающий и бодрящий квас "Московский".

Для гостей павильона была организована обширная программа. На сцене "зажигали" оркестр "Рви меха", стен-дап комик из "Comedy баттл" Павел Дедищев, не давал заскучать публике известный шоумэн и ведущий Андрей Брусника.

Но на этом подарки не закончились. В течении двух дней "Волчихинские напитки" устраивали грандиозный розыгрыш призов. Счастливые посетители павильона компании стали обладателями скутера, телефона, планшета, телевизора, надувной лодки, велосипеда, мангалов, гироскутера и других дорогостоящих вещей. А под занавес всего этого грандиозного праздника выступила группа Demo. Вот так с размахом предприятие отметило свое 85-летие.

История пивоваренного завода в селе Волчиха начиналась еще в начале XIX века с подачи основателя предприятия Рудольфа Ивановича Бифеля.

Волчихинские земли издревле славились особой водой, добываемой из недр земли - подземных озер Касмалинского бора. Из нее и было решено варить напитки, прославившееся своим особым вкусом и составом по всей округе. Тогда завод располагался в большом деревянном доме, где был специальный подвал с огромными деревянными чанами.

После революции производство хмельного напитка закрыли. В конце 20-х годов на месте завода было организовано общество "Партизан". Здесь делали местную колбасу, мороженое, квас и медовый напиток. Идея возродить свое пивоварение не заставила себя долго ждать. В скором времени селяне решили построить новый завод. И уже в 1935 году запустили производство.

На сегодняшний день "Волчихинские напитки" являются одним из самых передовых предприятий региона со своими традициями, помноженными на современные технологии. Много лет завод радует покупателей своей продукцией. В широком ассортименте представлены натуральные лимонады и чистейшая вода с известным названием "Касмалинская". Вода для нее и другой продукции завода добывается из подземных озер Касмалинского бора, которые подпитываются реками Горного Алтая. Она, в отличие от вод из подземных скважин и других источников, обладает уникальным химическим составом, аналогов которому нет во всем мире.

Кстати, в этом году в качестве продукции волчихинского предприятия смогли убедиться не только посетители "АлтайФеста", но и профессиональное жюри фестиваля. На дегустационном конкурсе "Лимонад" и квасной напиток "Бабушкин" получили серебряные медали. Главное гран-при конкурса было присуждено напитку "Грушевый аромат".