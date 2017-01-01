Фотофакты. Потрясающие снимки из алтайского заповедника

2990
Сегодня, 19:00.
Жизнь

В Барнауле прошла фотовыставка "Живая природа Алтая". В нашей подборке мы представляем фотографии победителей конкурса, сделанные ими в Сайлюгемском национальном парке в Республике Алтай.

"Живая природа Алтая". Фото: Пресс-служба Нацпарка Сайлюгемский.
"Живая природа Алтая". Фото: Пресс-служба Нацпарка Сайлюгемский.
"Живая природа Алтая". Фото: Пресс-служба Нацпарка Сайлюгемский.
"Живая природа Алтая". Лиса. Фото: Пресс-служба Нацпарка Сайлюгемский.
"Живая природа Алтая". Фото: Пресс-служба Нацпарка Сайлюгемский.
"Живая природа Алтая". Фото: Пресс-служба Нацпарка Сайлюгемский.
"Живая природа Алтая". Фото: Пресс-служба Нацпарка Сайлюгемский.
"Живая природа Алтая". Фото: Пресс-служба Нацпарка Сайлюгемский.
"Живая природа Алтая". Лиса. Фото: Пресс-служба Нацпарка Сайлюгемский.
"Живая природа Алтая". Фото: Пресс-служба Нацпарка Сайлюгемский.
"Живая природа Алтая". Фото: Пресс-служба Нацпарка Сайлюгемский.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
Loading...