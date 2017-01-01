Фотофакты. Потрясающие снимки из алтайского заповедника

В Барнауле прошла фотовыставка "Живая природа Алтая". В нашей подборке мы представляем фотографии победителей конкурса, сделанные ими в Сайлюгемском национальном парке в Республике Алтай.

"Живая природа Алтая". Фото: Пресс-служба Нацпарка Сайлюгемский. "Живая природа Алтая". Фото: Пресс-служба Нацпарка Сайлюгемский. "Живая природа Алтая". Фото: Пресс-служба Нацпарка Сайлюгемский. "Живая природа Алтая". Лиса. Фото: Пресс-служба Нацпарка Сайлюгемский. "Живая природа Алтая". Фото: Пресс-служба Нацпарка Сайлюгемский. "Живая природа Алтая". Фото: Пресс-служба Нацпарка Сайлюгемский. "Живая природа Алтая". Фото: Пресс-служба Нацпарка Сайлюгемский. "Живая природа Алтая". Фото: Пресс-служба Нацпарка Сайлюгемский. "Живая природа Алтая". Лиса. Фото: Пресс-служба Нацпарка Сайлюгемский. "Живая природа Алтая". Фото: Пресс-служба Нацпарка Сайлюгемский. "Живая природа Алтая". Фото: Пресс-служба Нацпарка Сайлюгемский. Смотрите также