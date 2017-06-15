Фотофакты. Аномальная жара в Барнауле

Жара в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в городе. Фото: Михаил Хаустов. Лето в городе. Фото: Михаил Хаустов. Лето в городе. Фото: Михаил Хаустов. Лето в городе. Фото: Михаил Хаустов. Лето в городе. Фото: Михаил Хаустов. Лето в городе. Фото: Михаил Хаустов. Лето в городе. Фото: Михаил Хаустов. Лето в городе. Фото: Михаил Хаустов. Лето в городе. Фото: Михаил Хаустов. Лето в городе. Фото: Михаил Хаустов. Лето в городе. Фото: Михаил Хаустов. Лето в городе. Фото: Михаил Хаустов. Лето в городе. Фото: Михаил Хаустов. Лето в городе. Фото: Михаил Хаустов. Лето в городе. Фото: Михаил Хаустов. Лето в городе. Фото: Михаил Хаустов. Лето в городе. Фото: Михаил Хаустов. Лето в городе. Фото: Михаил Хаустов. Лето в городе. Фото: Михаил Хаустов. Лето в городе. Фото: Михаил Хаустов. Лето в городе. Фото: Михаил Хаустов.

Как сообщают алтайские синоптики, в крае с 14 по 16 июня местами ожидается высокая пожароопасность. На 14 июня высокая пожароопасность отмечалась в Угловском и Благовещенском районах.

Из-за аномально высоких температур, жителям Алтайского края ранее уже запрещали жарить шашлыки и разводить костры.

Как вести себя в жару, читайте в материале altapress.ru.