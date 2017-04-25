Фотофакты. Житель Алтайского края незаконно привез на самолете из Вьетнама живых птиц

Житель Алтайского края незаконно привез на самолете из Вьетнама живых птиц. Фото: Пресс-служба Сибирского таможенного управления. Житель Алтайского края незаконно привез на самолете из Вьетнама живых птиц. Фото: Пресс-служба Сибирского таможенного управления.

По данным таможни, мужчина живет в Алтайском крае и работает в фирме по разведению диких птиц, а 24 птицы из Вьетнама должны были пополнить его коллекцию.

Прилетев в аэропорт Новосибирска, мужчина проследовал в "зеленый" коридор аэропорта, заявив, что у него нет товаров для таможенной декларации. Живой груз обнаружили на таможенном контроле в одном из багажных мест и в ручной клади авиапассажира. В сумки были сложены небольшие картонные коробки с проделанными отверстиями для того, чтобы поступал воздух. Разрешительных документов на ввоз птиц у мужчины не было.

По словам пассажира, он знал, что на ввоз животных нужно разрешение специальных служб, но не смог получить его из-за хлопотности сбора справок и сертификатов. Он решил, что раз птицы не относятся к редким и исчезающим видам, то на таможне у него проблем не возникнет.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, а птицы переданы в ветеринарную службу и сейчас находятся в пункте передержки животных в аэропорту "Толмачёво". К каким видам относятся птицы, еще предстоит выяснить.