Фотофакты. Житель Алтайского края незаконно привез на самолете из Вьетнама живых птиц

В Новосибирском аэропорту "Толмачево" таможенники задержали 39-летнего жителя Алтайского края, который нелегально привез из Вьетнама в багаже два десятка живых птиц. Одна из пернатых, не выдержав полета, погибла. Об этом сообщает Сибирское таможенное управление.
По данным таможни, мужчина живет в Алтайском крае и работает в фирме по разведению диких птиц, а 24 птицы из Вьетнама должны были пополнить его коллекцию.
Прилетев в аэропорт Новосибирска, мужчина проследовал в "зеленый" коридор аэропорта, заявив, что у него нет товаров для таможенной декларации. Живой груз обнаружили на таможенном контроле в одном из багажных мест и в ручной клади авиапассажира. В сумки были сложены небольшие картонные коробки с проделанными отверстиями для того, чтобы поступал воздух. Разрешительных документов на ввоз птиц у мужчины не было.
По словам пассажира, он знал, что на ввоз животных нужно разрешение специальных служб, но не смог получить его из-за хлопотности сбора справок и сертификатов. Он решил, что раз птицы не относятся к редким и исчезающим видам, то на таможне у него проблем не возникнет.
В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, а птицы переданы в ветеринарную службу и сейчас находятся в пункте передержки животных в аэропорту "Толмачёво". К каким видам относятся птицы, еще предстоит выяснить.
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