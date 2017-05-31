Фотофакты. Жители алтайского города скинулись, чтобы спасти кота, 4 дня просидевшего на дереве

Сердобольные бийчане решили сброситься деньгами, чтобы помочь коту, просидевшему несколько дней на высоком дереве. Деньги понадобились на вызов автовышки.
Бийчане в складчину спасли кота, загнанного собаками на березу. Фото: vk.com/biysk_all.
Бийчане в складчину спасли кота, загнанного собаками на березу. Фото: vk.com/biysk_all.
Бийчане в складчину спасли кота, загнанного собаками на березу. Фото: vk.com/biysk_all.
Бийчане в складчину спасли кота, загнанного собаками на березу. Фото: vk.com/biysk_all.
Бийчане в складчину спасли кота, загнанного собаками на березу. Фото: vk.com/biysk_all.
Бийчане в складчину спасли кота, загнанного собаками на березу. Фото: vk.com/biysk_all.
История о том, что испуганный кот три дня не мог спуститься с березы, появилась в сообществе "Типичный Бийск" 28 мая. Хозяйка зверя рассказала, что котика загнали на дерево собаки. Подписчики паблика обсудили, как можно выручить попавшее в беду животное и объявили сбор денег.
29 мая стало известно, что кот от страха полез по березе еще выше и оказался на уровне пятого этажа. К 14.00 того же дня нужная сумма собралась, и уже в половине третьего котика спустили на землю, а вскоре передали хозяйке.
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