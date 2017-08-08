Топ-5 фотографов Барнаула. Чувственные снимки Ивана Неклюдова

19 августа 1839 года появился дагерротип — прототип фотографии. В честь этого события с 2009 года отмечается Всемирный день фотографии. Его празднуют профессионалы и любители — все, кто смотрит на мир через объектив фотоаппарата. Altapress.ru расскажет вам о пяти лучших фотографах Барнаула, которые могут стать вашим вдохновением. Первый из них — Иван Неклюдов.
Иван получил образование по специальности дизайнер-график. После покупки обычной "мыльницы" в 2004 году, его хобби постепенно переросло в профессию, и сегодня он один из востребованных фотографов Барнаула.
Иван Неклюдов,
фотограф:
Для меня вдохновение повсюду — фильмы, книги, музыка, фотографии признанных мировых фотографов! Но заряд даёт перерыв между съёмками. Когда есть время осмыслить то, что уже сделано, и как сделать лучше в следующий раз.
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