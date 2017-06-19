33 фотографии о тех, у кого талант находить неприятности

У всех бывают неудачные дни. Но некоторые умудряются попадать в такие истории, которые нельзя вообразить. Глядя на них даже не знаешь, что сильнее - желание плакать или смеяться.

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