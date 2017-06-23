Фотография Дмитрия Медведева под дождем стала мемом

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Сегодня, 14:22.
Жизнь

22 июня Дмитрий Медведев и Владимир Путин возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Во время церемонии начался дождь, под который попали участники. Сотрудник агентства Reuters Сергей Карпухин сделал снимок президента и премьер-министра под дождем. Пользователи соцсетей обратили внимание на выражение лица Медведева и превратили его в мем.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин.
Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

"Видите у Медведева мешки под глазами? Там ваши деньги", — пишут пользователи Твиттера.

 

Комментаторы стали строить теории о том, что именно говорил Путин Медведеву в тот момент. Фотографию связали с последними событиями: выходом фильма Оливера Стоуна о российском президенте и блокировкой Google Роскомнадзором.

"Ну хочешь, я попрошу Оливера и про тебя фильм снять. Как тебе название "Он вам не Димон"?", — шутит один из пользователей соцсети.

В 2016 году Дмитрий Медведев стал автором 2 из 10 самых популярных мемов года по версии "Яндекса" — "Денег нет, но вы держитесь" и "русиано".

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