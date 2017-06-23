Фотография Дмитрия Медведева под дождем стала мемом

22 июня Дмитрий Медведев и Владимир Путин возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Во время церемонии начался дождь, под который попали участники. Сотрудник агентства Reuters Сергей Карпухин сделал снимок президента и премьер-министра под дождем. Пользователи соцсетей обратили внимание на выражение лица Медведева и превратили его в мем.
"Видите у Медведева мешки под глазами? Там ваши деньги", — пишут пользователи Твиттера.
Путин возложил венок к могиле неизвестного солдата под проливным дождем. Медведев героически пытался не уснуть pic.twitter.com/PaKSQamkEk— Пэтро Кыiвськый (@vodolazeg) 22 июня 2017 г.
Почему, мистер Андерсон, почему? Во имя чего? Что Вы делаете? Зачем, зачем встаете? Зачем продолжаете драться? pic.twitter.com/p49lGlggKQ— Денис Чужой (@fe_city_boy) June 22, 2017
Твоё лицо, когда хотел поспать, но родители потащили в гости pic.twitter.com/8NwgDXLPsj— Покемон ВьетКафе (@sikorochka) June 22, 2017
- всё норм, отдышись, ща подходишь к нему и резким джебом через его левую вваливаешь... pic.twitter.com/Jl0MRB3llr— _ (@sobaka__) June 22, 2017
Когда рассказали, что Гугл забанилиpic.twitter.com/c4UBa2Dv8W— dmitriy blinnikov (@discojournalist) June 22, 2017
Теперь Ди Каприо может сыграть Медведева, но вот вопрос - зачем ему это надо? pic.twitter.com/ZhLkXJMSxB— Серый Кардинал (@slevo4kin) June 22, 2017
June 22, 2017
Едвард Мунк "Он вам не Димон", 1893 pic.twitter.com/RpGbl4jrd7— Голубовський Львів (@golubovsky) June 22, 2017
Комментаторы стали строить теории о том, что именно говорил Путин Медведеву в тот момент. Фотографию связали с последними событиями: выходом фильма Оливера Стоуна о российском президенте и блокировкой Google Роскомнадзором.
"Ну хочешь, я попрошу Оливера и про тебя фильм снять. Как тебе название "Он вам не Димон"?", — шутит один из пользователей соцсети.
В 2016 году Дмитрий Медведев стал автором 2 из 10 самых популярных мемов года по версии "Яндекса" — "Денег нет, но вы держитесь" и "русиано".
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