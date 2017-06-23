Фотография Дмитрия Медведева под дождем стала мемом

"Видите у Медведева мешки под глазами? Там ваши деньги", — пишут пользователи Твиттера.

Комментаторы стали строить теории о том, что именно говорил Путин Медведеву в тот момент. Фотографию связали с последними событиями: выходом фильма Оливера Стоуна о российском президенте и блокировкой Google Роскомнадзором.

"Ну хочешь, я попрошу Оливера и про тебя фильм снять. Как тебе название "Он вам не Димон"?", — шутит один из пользователей соцсети.

В 2016 году Дмитрий Медведев стал автором 2 из 10 самых популярных мемов года по версии "Яндекса" — "Денег нет, но вы держитесь" и "русиано".