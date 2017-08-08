Фотоиллюзии, которые могут свести с ума

Первые несколько секунд непонятно, что же происходит на этих фото. А то и дольше.
Это не водоем, а забор. Фото: fishki.net.
Хозяин и собака. Фото: fishki.net.
Это отражение стульев, стоящих перед столом. Фото: fishki.net.
Папа целует ребенка. Фото: fishki.net.
Перевернутое изображение кровати. Фото: fishki.net.
Стаканы или барные стулья? Фото: fishki.net.
Верхняя часть зеркальная. Фото: fishki.net.
Нет, это не обнаженная грудь. Это локоть фотографа. Фото: fishki.net.
У нее есть нижняя часть бикини. Фото: fishki.net.
Это тени на глазах. Фото: fishki.net.
Это язык. Фото: fishki.net.
Собака и бревно. Фото: fishki.net.
Лодочники плывут по ряске. Фото: fishki.net.
Там туннель. Фото: fishki.net.
Это гигантский камень и "правильный" угол съемки. Фото: fishki.net.
Эту пруд с ряской. Фото: fishki.net.
Это рука игрока в черном. Фото: fishki.net.
Она сидит на пуфике. Фото: fishki.net.