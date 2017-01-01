Фотоконкурс. Выиграй сертификат на ужин в ресторане "Барнаул"

Сайт altapress.ru и ресторан "Барнаул" объявляют конкурс на лучшую фотографию девушки в интерьере ресторана "Барнаул" Для того чтобы стать участником конкурса вам необходимо с 15 февраля по 1 марта включительно присылать на электронный адрес: tad@altapress.ru фотографии.

2 марта на сайте altapress.ru начнется открытое голосование, которое завершится 5 марта. Победителя мы назовем 6 числа. Главным призом станет сертификат номиналом в 2500 рублей на вкусный ужин в ресторане "Барнаул" + 20 % скидка на проживание в номере отеля (действительна в течении месяца). За 2 место – сертификат на ужин 1500 рублей в ресторане "Барнаул". 3 место – в течение месяца бесплатная бронь по телефону стола в ресторане.

Справка

Ресторан "Барнаул" элегантно расположился в самом центре города. Если снаружи кипит жизнь и движение, то внутри – изысканная, уютная атмосфера и живая музыка (со вторника по субботу). Прочувствовать настроение комфорта и роскоши можно только во время личного посещения ресторана. Достоинством ресторана "Барнаул" является кухня! Многообразие блюд удивит любого гурмана. Здесь с лёгкостью можно провести деловую встречу, отметить юбилей или свадьбу, или устроить романтический вечер. Интерьер ресторана "Барнаул" наполнен утонченностью. Мягкий свет, шоколадные и золотистые оттенки мебели помогают каждому гостю ощутить себя в домашней атмосфере. При этом ресторан Барнаул готов не только к уединенным трапезам. 500 посадочных мест смогут гостеприимно разместить даже самую большую компанию.

Каждую пятницу и субботу в большом банкетном зале караоке с 21.00 до 03.00. Большой репертуар песен и возможность спеть любимые композиции в приятной обстановке.

Также в ресторане действует акция "СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ" с 13.00 до 16.00 со вторника по четверг скидка 20% на обеды и ланчи!

Всю интересующую вас информацию можно найти на сайте, или в группах в социальных сетях: "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Instagram, Тwitter

Ресторан "Барнаул"

Адрес: г. Барнаул, пл. Победы 3,

Тел. 201-601, 201-602.

Часы работы: вт-чт с 13.00 до 1.00; пт-сб с 17.00 до 5.00

Организатор конкурса: ООО "ПРЕМИУМсервис". Сроки проведения: 15.02.2017 г. — 06.03.2016 г. Подробную информацию о правилах проведения фотоконкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.