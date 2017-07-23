Умер актер, сыгравший в фильме "Один дома"

Горничные обнаружили Херда мертвым в гостинице. Пока причина смерти неизвестна. По данным TMZ, в среду актер перенес операцию на спине и находился в гостинице для восстановления.

Херд стал известен по роли Питера Маккаллистера, отца семейства, в комедиях "Один дома" и "Один дома – 2: Потерянный в Нью-Йорке". Актер также снялся в фильмах "Люди-кошки", "Большой", "После работы", "Путь Каттера", "Каннибалы-гуманоиды из подземелий", сериалах "Галактика", "Побег", "Гладиатор", "Клан Сопрано" и другие.

John Heard Dead at 72 https://t.co/w9JjvlVaGx — TMZ (@TMZ) 22 июля 2017 г.

Джон Херд родился в 1945 году в Вашингтоне. В начале семидесятых он начал профессиональную актерскую карьеру. Дебют Херда в кино состоялся в 1977 году — в драмедии Джоан Миклин Сильвер "Между строк".