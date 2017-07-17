Фотоловушки засняли спаривание леопардов

Фотоловушки национального парка "Земля леопарда" на Дальнем Востоке впервые в истории наблюдений зафиксировали процесс спаривания этих пятнистых хищников, сообщает официальный сайт парка.
Уникальные кадры говорят о том, что популяция самой редкой крупной кошки планеты продолжает расти и, возможно, скоро эту семью ждет пополнение.
Кадры были сделаны в северных лесах нацпарка. За любовными играми застали леопарда под номером Leo 64M и его неизвестную партнершу – полученные снимки пока не позволяют точно определить, кто стал избранницей самца. Сегодня Leo 64M около трех лет, и, вероятно, это его первая пара: примерно в таком возрасте эти кошки достигают половой зрелости. На снимке видно, что краснокнижные животные полностью поглощены друг другом и совсем не обращают внимания на фотоловушку.
Справка
Обычно любовная встреча леопардов длится недолго – около пяти дней – и носит вполне практический характер. После короткой супружеской жизни влюбленные резко теряют друг к другу интерес. В случае успешного зачатия самка пребывает в положении около 90 дней, а при благополучных родах на свет появляются 1-3 котенка, в воспитании которых самец напрямую не участвует. Всю заботу о детях берет на себя самка.
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