Фотоловушки засняли спаривание леопардов

Дальневосточные леопарды. Фото: leopard-land.ru. Дальневосточные леопарды. Фото: leopard-land.ru. Дальневосточные леопарды. Фото: leopard-land.ru. Дальневосточные леопарды. Фото: leopard-land.ru.

Уникальные кадры говорят о том, что популяция самой редкой крупной кошки планеты продолжает расти и, возможно, скоро эту семью ждет пополнение.

Кадры были сделаны в северных лесах нацпарка. За любовными играми застали леопарда под номером Leo 64M и его неизвестную партнершу – полученные снимки пока не позволяют точно определить, кто стал избранницей самца. Сегодня Leo 64M около трех лет, и, вероятно, это его первая пара: примерно в таком возрасте эти кошки достигают половой зрелости. На снимке видно, что краснокнижные животные полностью поглощены друг другом и совсем не обращают внимания на фотоловушку.

Справка

Обычно любовная встреча леопардов длится недолго – около пяти дней – и носит вполне практический характер. После короткой супружеской жизни влюбленные резко теряют друг к другу интерес. В случае успешного зачатия самка пребывает в положении около 90 дней, а при благополучных родах на свет появляются 1-3 котенка, в воспитании которых самец напрямую не участвует. Всю заботу о детях берет на себя самка.