Фотоподборка про то, как плохо было летом

Как только похолодало, все вокруг сразу заныли: лето прошло, лето прошло. Да что там хорошего? Посмотрите на эти снимки, вспомните, как вы все с трудом переносили жуткую жару, плевались от вида всех эти страшных татуировок и странных нарядов, а еще тратили деньги на что-нибудь холодненькое.
Лето. Спасибо, что прошло. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Лето. Спасибо, что прошло. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Лето. Спасибо, что прошло. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Лето. Спасибо, что прошло. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Лето. Спасибо, что прошло. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Лето. Спасибо, что прошло. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Лето. Спасибо, что прошло. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Лето. Спасибо, что прошло. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Лето. Спасибо, что прошло. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Лето. Спасибо, что прошло. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Лето. Спасибо, что прошло. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Лето. Спасибо, что прошло. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Лето. Спасибо, что прошло. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Лето. Спасибо, что прошло. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Лето. Спасибо, что прошло. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Лето. Спасибо, что прошло. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Лето. Спасибо, что прошло. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Лето. Спасибо, что прошло. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Лето. Спасибо, что прошло. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Лето. Спасибо, что прошло. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Лето. Спасибо, что прошло. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Лето. Спасибо, что прошло. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Лето. Спасибо, что прошло. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Убедились? Что за жуть это лето. Не то, что сейчас, когда зима близко: солнце не печет, все оделись, а на мороженое даже не тянет:
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