Французский биатлонист поставил на место комментатора Дмитрия Губерниева

"Друзья, наш заклятый друг Мартен Фуркад совсем не против, чтобы российские спортсмены поехали на Олимпийские игры 2018 года! Об этом он сказал в интервью французской прессе, — написал Губерниев. — А еще Фуркад не против, чтобы зимой шел снег, осенью — дождь, а весной пели птицы, разумеется, не уличенные в применении запрещенного корма".

На его пост отреагировал сам спортсмен. "Вам следует делать свою работу качественно и научиться проверять ваши источники, — написал он. — Я никогда такого не говорил. Я устал от ваших ложных обвинений, так что прекратите их сейчас же!"

Спор разгорелся из-за интервью Фуркада Le Figaro от 9 октября. В нем спортсмен заявил, что Россия имеет право участвовать в зимней Олимпиаде в Пхенчхане и назвал ее замечательной страной, где развиты зимние виды спорта и множество сильных и честных спортсменов, пишет znak.com.