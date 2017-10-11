Французский биатлонист поставил на место комментатора Дмитрия Губерниева

Комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Instagram иронически прокомментировал заявление французского биатлониста Мартена Фуркада о том, что он не против участия российских спортсменов в Олимпийских играх-2018.
"Друзья, наш заклятый друг Мартен Фуркад совсем не против, чтобы российские спортсмены поехали на Олимпийские игры 2018 года! Об этом он сказал в интервью французской прессе, — написал Губерниев. — А еще Фуркад не против, чтобы зимой шел снег, осенью — дождь, а весной пели птицы, разумеется, не уличенные в применении запрещенного корма".
Друзья,наш заклятый друг Мартен Фуркад совсем не против,чтобы российские спортсмены поехали на Олимпийские Игры 2018 !!! Об этом он сказал в интервью французской прессе!!!! А ещё Фуркад не против того ,чтобы зимой шёл снег,осенью дождь,а весной пели птицы,разумеется, не уличённые в применении запрещённого корма!!!! Ура,товарищи,биатлонушка скоро!!!!!Соскучился!!!!!Ну,а пока готовимся смотреть все на матч в 23.40 😂😂😂😂😂😂😛😛😛😛😛🤡🤡🤡🤡🏆🏆🏆🏆🏆🔝🔝🔝🔝🔥🔥🔥⚒⚒⚒⚒⚒⚒🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #пхенчхан #олимпиада #маниявеличия
На его пост отреагировал сам спортсмен. "Вам следует делать свою работу качественно и научиться проверять ваши источники, — написал он. — Я никогда такого не говорил. Я устал от ваших ложных обвинений, так что прекратите их сейчас же!"
Спор разгорелся из-за интервью Фуркада Le Figaro от 9 октября. В нем спортсмен заявил, что Россия имеет право участвовать в зимней Олимпиаде в Пхенчхане и назвал ее замечательной страной, где развиты зимние виды спорта и множество сильных и честных спортсменов, пишет znak.com.
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