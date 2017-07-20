ФСБ и МВД займутся анонимайзерами

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о запрете использования в РФ сервисов, позволяющих просматривать запрещенные сайты в интернете, сообщает ТАСС.
Ко второму чтению в документ внесены существенные поправки. В частности, это коснулось порядка определения анонимайзеров и VPN — теперь поиском сервисов для обхода блокировок должны будут заниматься ФСБ и МВД. Сотрудников правоохранительных органов обяжут предоставлять результаты мониторинга и посылать запросы в Роскомнадзор. Ведомство, в свою очередь, будет определять провайдера, через который действуют анонимайзеры.
В начале июня на рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров. В проекте также значатся поисковые системы, которые парламентарии хотят обязать удалять из выдачи для российских пользователей заблокированные сайты, пишет bfm.ru.
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