ФСБ и МВД займутся анонимайзерами

Ко второму чтению в документ внесены существенные поправки. В частности, это коснулось порядка определения анонимайзеров и VPN — теперь поиском сервисов для обхода блокировок должны будут заниматься ФСБ и МВД. Сотрудников правоохранительных органов обяжут предоставлять результаты мониторинга и посылать запросы в Роскомнадзор. Ведомство, в свою очередь, будет определять провайдера, через который действуют анонимайзеры.

В начале июня на рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров. В проекте также значатся поисковые системы, которые парламентарии хотят обязать удалять из выдачи для российских пользователей заблокированные сайты, пишет bfm.ru.