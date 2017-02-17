ФСБ поймала украинского диверсанта на границе с Крымом

Нарушителя границы зовут Сеит-Ибраим Зайтуллаев. У него обнаружили удостоверение участника "Аскера". Также выяснилось, что Зайтуллаев больше года входил в состав батальона им.Челибиджихана (создан одним из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма). По словам Зайтуллаева, что в батальоне готовят специалистов для диверсий на полуострове.

Издание напоминает: ранее в Кремле выразили обеспокоенность попытками Киева организовать теракты и диверсии на территории России. По словам президента Владимира Путина, украинские власти не готовы к мирному решению ситуации на юго-востоке страны.

Ранее российские спецслужбы не раз задерживали украинских диверсантов в Крыму. Последний такой случай произошел в ноябре 2016 года. А в августе в боях с нарушителями границы погибли российские военнослужащие.

Справка

Батальон им. Номана Челибиджихана сосредоточен на границе с Крымом в Херсонской области Украины и насчитывает 560 человек. По словам его создателя, задача этого формирования — воевать за возвращение Крыма в состав Украины. По факту создания батальона крымское следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело.