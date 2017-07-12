ФСБ предложила предоставить мэрам доступ к гостайне

К гостайне допускаются главы муниципальных образований, которым допуск требуется "для осуществления своих полномочий".

Допуск к гостайне может быть выдан на период исполнения полномочий.

Перечень населенных пунктов, главам которых требуется доступ к государственной тайне, утверждается главой региона. Губернаторы, согласно проекту закона, получат право увольнять мэров за нарушение закона "О государственной тайне".

Глав городов, допущенных к тайне, будут предупреждать об ответственности под расписку, пишет polit.ru.