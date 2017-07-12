ФСБ предложила предоставить мэрам доступ к гостайне

ФСБ подготовила законопроект о допуске мэров городов к государственной тайне. Документ появился на портале проектов нормативных актов.
К гостайне допускаются главы муниципальных образований, которым допуск требуется "для осуществления своих полномочий".
Допуск к гостайне может быть выдан на период исполнения полномочий.
Перечень населенных пунктов, главам которых требуется доступ к государственной тайне, утверждается главой региона. Губернаторы, согласно проекту закона, получат право увольнять мэров за нарушение закона "О государственной тайне".
Глав городов, допущенных к тайне, будут предупреждать об ответственности под расписку, пишет polit.ru.
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