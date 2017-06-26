ФСБ: при подготовке теракта в Петербурге террористы общались в Telegram

Там отметили, что это делалось для сокрытия преступных замыслов. По данным спецлужбы, мессенджер наиболее активно используется членами законспирированных ячеек боевиков для создания конспиративных чатов между собой и своими кураторами из-за границы, сообщает ТАСС.

"Наиболее активно членами международных террористических организаций на территории Российской Федерации используется мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации", — заявили в ФСБ, пишет bfm.ru.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими признаны 102 человека. Обвинение предъявлено 11 фигурантам уголовного дела.