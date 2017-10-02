ФСБ разоблачила ячейку ИГ в московском регионе

Федеральная служба безопасности разоблачила законспирированную ячейку "ИГ" (запрещенная в РФ террористическая организация) в московском регионе, сообщает РИА Новости.
Террористами руководили иностранные эмиссары. Все члены ячейки были задержаны в результате спецоперации.
В ходе обысков у задержанных членов "ИГ" изъяли два готовых самодельных взрывных устройства большой мощности, а также пистолеты и гранаты. По имеющимся данным, злоумышленники планировали теракты в местах массового скопления людей, пишет "РГ".
Ранее ФСБ прекратила в Крыму деятельность религиозной организации "Таблиги Джамаат", которая признана экстремистской и запрещена в России.
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