ФСБ разоблачила ячейку ИГ в московском регионе

Террористами руководили иностранные эмиссары. Все члены ячейки были задержаны в результате спецоперации.

В ходе обысков у задержанных членов "ИГ" изъяли два готовых самодельных взрывных устройства большой мощности, а также пистолеты и гранаты. По имеющимся данным, злоумышленники планировали теракты в местах массового скопления людей, пишет "РГ".

Ранее ФСБ прекратила в Крыму деятельность религиозной организации "Таблиги Джамаат", которая признана экстремистской и запрещена в России.