ФСБ разоблачила ячейку ИГ в московском регионе

Сегодня, 18:23.
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Федеральная служба безопасности разоблачила законспирированную ячейку "ИГ" (запрещенная в РФ террористическая организация) в московском регионе, сообщает РИА Новости.

Спецоперация.
Спецоперация. Фото: Открытые источники в интернете.

Террористами руководили иностранные эмиссары. Все члены ячейки были задержаны в результате спецоперации.

В ходе обысков у задержанных членов "ИГ" изъяли два готовых самодельных взрывных устройства большой мощности, а также пистолеты и гранаты. По имеющимся данным, злоумышленники планировали теракты в местах массового скопления людей, пишет "РГ".

Ранее ФСБ прекратила в Крыму деятельность религиозной организации "Таблиги Джамаат", которая признана экстремистской и запрещена в России.

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