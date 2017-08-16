ФСБ: Сладкое озеро в последнее время сильно усохло и само утекло в Казахстан

"Местные жители привыкли, что государственная граница находится где-то на середине озера, и продолжали ходить к его берегу на охоту. Однако после демаркации, когда границу обозначили на местности, оказалось, что озеро за последние годы настолько усохло, что граница сейчас проходит как раз по его берегу", — пояснил источник.

Именно с этим было связано сообщение районной администрации, которая разъяснила местным жителям, что в связи с усыханием озера государственная граница оказалась на его берегу, а значит охотиться непосредственно у озера больше нельзя. "Таким образом, Россия ничего не передавала Казахстану. Граница проходит там же, где и проходила ранее", — подчеркнул представитель пресс-службы, пишет polit.ru.

15 августа на сайте местной администрации появилось сообщение о том, что Россия после демаркации границы полностью передала Казахстану озеро Сладкое в районе деревни Покровка в Купинском районе Новосибирской области. До 10 августа граница между странами проходила через озеро. Его общая площадь составляет 45 гектаров, из них на территории находилось 14 гектаров.

Ранее в администрации Купинского района сообщили, что до демаркации (фактического проведения линии госграницы на местности с обозначением спецзнаками) часть Сладкого озера находилась на территории России, а теперь полностью находится на территории Казахстана. Позже пресс-служба посольства Казахстана в России заявила, что граница осталась на прежнем месте и по-прежнему разделяет водоем "в соотношении 70:30 в пользу Казахстана".

Ранее на сайте районной администрации появилось сообщение с заголовком "Озеро Сладкое теперь в Казахстане"!

Справка

Демаркация границы с Казахстаном началась еще в 2005 году с делимитации (определения общего положения и направления границы между сопредельными государствами). На этом участке демаркация проводилась впервые, пишет РИА "Новости".