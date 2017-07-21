ФСБ возбудила дело из-за крупных госзакупок беспилотников для МЧС

По данным издания, 18 июля следственная служба ФСБ в сопровождении оперативников ведомства провела следственные действия в департаменте развития МЧС, который курирует закупки ведомства. При беседе со следователями одному из представителей руководящего состава департамента стало плохо, ему вызвали скорую помощь.

Первые крупные закупки беспилотников МЧС провело в 2015 году. Тогда ведомство приобрело двести китайских дронов Phantom по 190 тыс. рублей за штуку при розничной цене около 60 тысяч (с учетом дополнительных девайсов — около 100 тысяч). В 2016 году планировалась закупка 600-700 аналогичных аппаратов. При этом специалистами отмечались "бытовые" характеристики закупаемой техники, которая не приспособлена для участия в спасательных операциях, пишет znak.com.

Однако МЧС России опровергает информацию СМИ о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей центрального аппарата министерства, сообщает РИА Новости.

"Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении замначальника одного из региональных управлений МЧС по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") в связи с нарушениями при госзакупках. Никто из сотрудников центрального аппарата МЧС в этом деле не фигурирует", — ответили в пресс-службе МЧС в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о возбуждении дела в отношении сотрудников центрального аппарата и обысках в департаменте развития.

В рамках этого дела в департаменте развития МЧС, который координирует закупочную деятельность, была проведена выемка документов. "Следствию были представлены все интересующие документы", — сообщили в ведомстве, подчеркнув, что никаких задержаний не было.

Представитель МЧС отметил, что министерство закупает только российскую технику, поскольку иное запрещено законом. "Более того, в ходе электронного аукциона, проводимого территориальным органом МЧС, снижение первоначальной цены составило почти 18%. И это открытые данные", — подчеркнули в министерстве, пишет polit.ru.