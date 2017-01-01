ФСИН не разрешила членам СПЧ проверить карельскую колонию

Напомним, осужденный к лишению свободы за неоднократное нарушение правил проведения митингов Ильдар Дадин обратился к представителям Общественной наблюдательной комиссии с просьбой о содействии в возвращении обратно в ИК-7 Карелии из ИК-5 Рубцовска, где он находится сейчас. Таким образом Дадин надеется привлечь внимание к порядкам в колонии города Сегежи.

"Мы ездили в ИК-7 в ноябре. Изначально они рассчитывали, что мы будем у них на подтанцовке, а мы предпринимали попытку разобраться. В итоге нам сразу же запретили пользоваться записывающей техникой и изучать дела осужденных, чтобы понять, за что сидят в ШИЗО", — заявил Каляпин.

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко отметил, что ранее членам СПЧ давали возможность посещать ИК-7, пишет Росбалт. "Однако в ходе последнего визита Каляпин обратил внимание на то, что, с его точки зрения, в колонии есть какие-то нарушения. После этого глава государства дал указание прокуратуре проверить ФСИН, она сейчас идет", — заявил Максименко.

Он также отметил, что в законе "прописан четкий перечень лиц, кто имеет право посещать исправительные заведения ФСИН", и членов СПЧ в этом списке нет. Правозащитник Игорь Каляпин в свою очередь считает, что подобный запрет — это фактически явка с повинной.