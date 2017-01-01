Видео. Фуркад подрезал российского спортсмена Логинова во время эстафеты на ЧМ по биатлону

"Сложно сказать, что произошло на передаче эстафеты, надо будет посмотреть повтор, потому что все случилось очень быстро. Ну, упал и упал. Если Фуркад меня подтолкнул, то пусть это останется на его совести. Я не обращаю на это внимания. Моя работа — бегать и давать результат", — рассказал "Газете.ру" Логинов после заезда.

Падение Логинова произошло уже после того, как он передал эстафету Антону Шипулину. В этот момент проезжавший мимо Фуркад "воткнул" палку в лыжу россиянина, и тот потерял равновесие. Формально при этом француз не нарушил правил. Поcле финиша он извинился за этот эпизод, отметив, что намерения нанести вред сопернику у него не было.

Дмитрий Губерниев остался недоволен поведением француза и обозвал его "свиньёй" в прямом эфире. "Может, это и было в рамках правил, но не по-человечески. Я потерял к нему уважение", — отозвался об этом поступке Антон Шипулин, обладатель бронзовой медали в эстафете.

Сборная России заняла третье место в смешанной эстафете, прервав девятилетнюю серию без наград в этой дисциплине в рамках чемпионатов мира. На первом месте оказалась Германия, на втором Франция. Некоторые спортсмены считают, что Россия оказалась на третьем месте в результате того, что на финише последнего этапа Фуркад подрезал Шипулина.

Наши бронзовые! С почином! М. Фуркад пусть учится манерам... pic.twitter.com/vU2iR9fd3B — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 9 февраля 2017 г.

Ранее президент Федерации биатлона Франции принес извинения России за поведение лидера Кубка мира Мартена Фуркада. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов. "Он подошел здесь ко мне и извинился за Мартена Фуркада. Сказал, что с ним проведена разъяснительная работа и такое больше не повторится", — приводит ТАСС слова Кравцова.

Напомним, 31 января французский спортсмен оставил язвительный комментарий под постом в Instagram СБР, поздравившего Логинова с Днем Рождения. "И он получил два года дисквалификации за ЭПО (эритропоэтин). Не забудьте один из его главных трофеев!", — написал Фуркад. Позже он удалил эту запись.

Логинова наказали двухлетней дисквалификацией за употребление эритропоэтина. После возвращения в спорт российский биатлонист трижды становился чемпионом Европы.