Фурминатор для кошек: незаменимый инструмент для ухода

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Сегодня, 09:59.
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Проблема шерсти, которая более-менее густым слоем покрывает всю мебель и одежду, хорошо знакома владельцам кошек. Причем сталкиваются с ней как обладатели длинношерстных, так и короткошерстных пород.

Фурминатор для кошек: незаменимый инструмент для ухода.
Фурминатор для кошек: незаменимый инструмент для ухода. Фото: архив sibir.zoopassage.ru.

К счастью, справиться с ней сегодня можно легко и быстро: выкинув обычную щетку или гребешок и купив специальный кошачий фурминатор. Этот прибор бережно избавляет животных от мертвого подшерстка, а не срезает шерсть. Таким образом "живая шубка" остается нетронутой. Устройство можно подобрать с учетом особенностей шерстяного покрова и размера породы любимца.

Что такое фурминатор?

Разработка фурминатора — заслуга американских груммеров. Именно они стали расческой, работающей как триммер. Внешний вид инструмента напоминает о мини-граблях с частыми зубчиками.

Все особенности и принцип действия фурминатора мы рассмотрим ниже.

Ассортимент и виды фурминаторов

При выборе фурминатора необходимо ориентироваться на 3 основных момента:

1. Ширина гребней. С учетом количества см. в расческе выделяют:

  • 3,2 см — мини-фурминаторы для мелких пород и котят;
  • 4,5 см — модели, предназначенные для питомцев, весом до 5 кг;
  • 6,8 см — инструменты для крупных представителей мира кошачьих весом свыше 5 кг.

2. Тип шерсти. Все размеры устройств могут быть предназначены для работы с длинной или короткой шерсткой. В последнем случае у инструмента будут более короткие зубчики.

3. Функциональность. Фирменные изделия могут относиться к классу:

  • Классик. Убирать вычесанный мех с устройства необходимо вручную;
  • Делюкс. На приборах присутствует специальная кнопка, нажав на которую, вы уберете шерстку питомца с расчески автоматически.

Как правильно использовать фурминатор?

Независимо от конкретных технических особенностей все расчески действуют по одной схеме:

  • Зубцы надежно захватывают мертвый подшерсток.
  • Не повреждая здоровую шерсть, зубчики вытаскивают выпавшую часть "шубки" на поверхность.

Еще раз повторим, что удаляются только выпавшие, но еще удерживающиеся в подшерстке волоски. При работе с фурминатором важно учитывать:

  • При язвах, царапинах, трещинах и других малейших повреждениях на коже питомца, использовать устройство на пораженном участке и поблизости от него запрещено.
  • Колтуны следует отрезать заранее, используя обычные ножницы;
  • Перед использованием можно пройтись по шерстке обычной расческой с редкими зубьями. Также рекомендуется выкупать животное с кондиционером и просушить его;
  • Водить прибором следует по направлению роста шерсти — безотрывно и медленно. Расчесывать против шерсти категорически запрещается. Будьте крайне внимательны при обработке нежных участков тела (около анального отверстия, на животе и т. д).

Фурминатор безопасен в использовании, однако если вы будете неаккуратны или станете сильно давить прибором на тело питомца, то можете причинить кошке боль.

Применение фурминатора потребуется только 2 раза в месяц. Интенсивная линька будет побеждена: 90% мертвой шерсти вы вычешите. Положительным моментом является то, что никакие специальные навыки или умения по работе с устройством не нужны.

Особенности выбора фурминатора

Выбирать расческу для кошки следует, исходя из размера любимца, количества подшерстка и длины шерсти. Не бойтесь: все технические характеристики и предназначение фурминаторов будут указаны на упаковках моделей.

Еще один важный момент: специалисты рекомендуют приобретать оригинальные щетки американского производства. Низкокачественные подделки могут нанести вред шерсти и здоровью животного. Для того, чтобы легко "опознать" поддельные фурминаторы, запомните:

  • У американских инструментов присутствует голография на упаковке. Если голографического знака нет — прибор неоригинальный. Даже если наклейка находится внутри упаковки, увидеть ее все-таки можно.
  • К товару должны прилагаться документы: гарантийный талон, руководство по эксплуатации и т. д.
  • Фурминаторы из Штатов поставляются в крепкой пластиковой упаковке. Если вам предлагают инструмент, например, в полиэтиленовом пакете, от покупки следует отказаться.
  • На упаковке оригинальных устройств присутствует текст с отчетливыми буквами и четкие картинки с яркими красками.
  • Стоимость качественных моделей из США не может составлять 500-600 рублей. Средняя цена варьируется в пределах 1800-2500 рублей минимум.

Справедливости ради отметим, что сборка продукции в основном осуществляется на территории Китая. Но тестирования и упаковывание происходят в Америке. Так ли важна оригинальность устройств? Да. Только высококачественные фурминаторы имеют длительный срок службы. Подделки "радуют" своих обладателей гнущимися зубчиками и частыми поломками.

Не экономьте на здоровье питомца. И учтите, что если вы не будете использовать расческу на сильно запутанном мехе, ронять ее и всегда станете хранить инструмент в чехле, устройство прослужит многие годы. Подобрать нужный вам прибор и получить больше информации вы можете по этой ссылке.

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