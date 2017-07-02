Футболисты "Спартака" в товарищеском матче подрались с сербами

Зачинщиками потасовки стали сербский защитник Марко Гайич и нападающий красно-белых Зе Луиш.

Гайич грубо сыграл против Зе Луиша, тот ответил на грубость действием, в результате к потасовке присоединились не только основные, но и запасные игроки. Когда ситуацию удалось нормализовать, оба зачинщика были удалены с поля, сообщает РИА "Новости".

Встречу, которая проходила в Австрии, выиграл "Спартак" — 3:2, пишет ura.ru.