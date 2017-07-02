Футболисты "Спартака" в товарищеском матче подрались с сербами

Товарищеский матч между московским "Спартаком" и сербской командой "Вождовац" ознаменовался массовой дракой на 77-й минуте игры.
Зачинщиками потасовки стали сербский защитник Марко Гайич и нападающий красно-белых Зе Луиш.
Гайич грубо сыграл против Зе Луиша, тот ответил на грубость действием, в результате к потасовке присоединились не только основные, но и запасные игроки. Когда ситуацию удалось нормализовать, оба зачинщика были удалены с поля, сообщает РИА "Новости".
Встречу, которая проходила в Австрии, выиграл "Спартак" — 3:2, пишет ura.ru.
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