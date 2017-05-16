Футбольная битва: итоги

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Вот и завершился этот уникальный турнир: "Футбольная Битва". Битва за право быть частью истории! В минувшую субботу прошел заключительный тур этого масштабного события! Награждение прошло в торжественной и дружественной атмосфере!

Команда "Миргорода".
Команда "Миргорода". Фото: архив ООО "СК "ТЕМП".
Миргород С.А.
Миргород С.А.

Победитель турнира "Футбольная Битва":

2 место:

  • Команда "Демченко"

3 место:

  • Команда "Путинцева"
Футбольная битва: итоги.
Футбольная битва: итоги.

Символическая сборная турнира

Лучший игрок:

  • Горовец Владислав ( команда Путинцева)

Лучший вратарь:

  • Асланов Руслан ( команда Путинцева)

Лучший защитник:

  • Ужгин Матвей (команда Демченко)

Лучший полузащитник:

  • Коротинский Артем (команда Миргорода)

Лучший нападающий:

  • Самойленко Михаил (команда Миргорода)

Лучший бомбардир:

  • Родичев Никита ( команда Путинцева)
Футбольная битва: итоги.
Футбольная битва: итоги.

Интрига конечно держалась до конца, и никто не знал, чья же будет победа. Второй матч между командами Путинцева и Демченко был напряженный по игре и по итогу серия послематчевых пенальти неожиданно подарила Путинцеву два очка, которых к их сожалению не хватило для права именоваться победителем "Футбольной Битвы" , но дал возможность команде Миргорода , стать победителями турнира, благодаря победе с минимальным преимуществом 2:1 над командой Жилкина.

Футбольная битва: итоги.
Футбольная битва: итоги.
Футбольная битва.
Футбольная битва.

Еще немного об уникальности проекта: "Футбольная Битва" - это первый местный турнир, который провел on-lain трансляции в бары и посетители заведений могли не только отдохнуть в своих любимых местах , но и поболеть вместе с трибунами клуба, кстати которые просто гудели и были заполнены в основном активной молодежью. Запись трансляции с авторской подачей комментаторов матча вы может посмотреть здесь:

Подписывайтесь на наш канал и не пропустите видео обзоры с заключительного тура.

А так же все новости на нашем сайте: sctemp.ru

В ноябре мы еще встретимся с нашими уже полюбившимися командами и вновь будем болеть за своих под крышей спортивного клуба "ТЕМП", в котором растут свои чемпионы! Родителям можно уже сейчас записать своего юного победителя на детский футбол.

Спортивный клуб "ТЕМП"

Адрес: 1-й Балтийский проезд, 9.
Телефон 506-140.
Сайт: sctemp.ru

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