Футбольная битва: итоги.

Вот и завершился этот уникальный турнир: "Футбольная Битва". Битва за право быть частью истории! В минувшую субботу прошел заключительный тур этого масштабного события! Награждение прошло в торжественной и дружественной атмосфере!
Победитель турнира "Футбольная Битва":
2 место:
- Команда "Демченко"
3 место:
- Команда "Путинцева"
Символическая сборная турнира
Лучший игрок:
- Горовец Владислав ( команда Путинцева)
Лучший вратарь:
- Асланов Руслан ( команда Путинцева)
Лучший защитник:
- Ужгин Матвей (команда Демченко)
Лучший полузащитник:
- Коротинский Артем (команда Миргорода)
Лучший нападающий:
- Самойленко Михаил (команда Миргорода)
Лучший бомбардир:
- Родичев Никита ( команда Путинцева)
Интрига конечно держалась до конца, и никто не знал, чья же будет победа. Второй матч между командами Путинцева и Демченко был напряженный по игре и по итогу серия послематчевых пенальти неожиданно подарила Путинцеву два очка, которых к их сожалению не хватило для права именоваться победителем "Футбольной Битвы" , но дал возможность команде Миргорода , стать победителями турнира, благодаря победе с минимальным преимуществом 2:1 над командой Жилкина.
Еще немного об уникальности проекта: "Футбольная Битва" - это первый местный турнир, который провел on-lain трансляции в бары и посетители заведений могли не только отдохнуть в своих любимых местах , но и поболеть вместе с трибунами клуба, кстати которые просто гудели и были заполнены в основном активной молодежью. Запись трансляции с авторской подачей комментаторов матча вы может посмотреть здесь:
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В ноябре мы еще встретимся с нашими уже полюбившимися командами и вновь будем болеть за своих под крышей спортивного клуба "ТЕМП", в котором растут свои чемпионы! Родителям можно уже сейчас записать своего юного победителя на детский футбол.
Спортивный клуб "ТЕМП"
Адрес: 1-й Балтийский проезд, 9.
Телефон 506-140.
Сайт: sctemp.ru