Футбольная битва: подробности и фавориты. Впереди — заключительный тур

Все ближе и ближе завершение турнира, и становится понятнее, чьи команды выходят в фавориты, но интрига победителя все же сохраняется. И это футбол! Волнения хватает, конечно, тем более что для кого-то эта игра может стать трамплином в профессиональный футбол.

Выдающийся форвард ФК "Динамо – Барнаул" Анатолий Анатольевич Панченко посетил один из предпоследних туров "Футбольной битвы". Знаменитый в Алтайском крае футболист пришел посмотреть на игру молодых футболистов, возможно, для дальнейшего привлечения их в команду мастеров.

Его интервью можно посмотреть на канале спортивного клуба:

В День Победы первыми стали команды Рехтина, Жилкина и Демченко. Трибуны с каждым разом все активнее и активнее болеют за своих! Барабаны стучат, дудки гудят, и так и хочется "шизеть" вместе с профессиональными болельщиками, выкрикивая уже только свои, исключительно "темповские" кричалки. А в перерывах между матчами всех присутствующих ждала вкуснейшая каша из полевой кухни, чай с чабрецом и, конечно, песни о Победе!

Мальчишки особенно радовались обилию крутых мотоциклов на территории команды супермоторайтеров Сибири S.S.R CREW, которые поразили зрителей опасной ездой в своем мотошоу. Ну и в завершение, конечно, были выступления девочек из школы FDS – это всегда приятное зрелище и поддержка игроков. Праздник выдался душевным, как и положено в этот день!

Но и завершение турнира наверняка будет не менее впечатляющим. Последний тур откроет концерт известного в Барнауле исполнителя Александра Волокитина & Gleb Pikalov, с ними также выступят Куба / Q.BIZ.JUNKA! Танцевальное шоу от школы танцев FSD точно стоит посмотреть, ну и, конечно, этап награждения и вручение призов победителям футбольного турнира. Кстати, призы получат не только наши футболисты, но и участники последних розыгрышей. Условия участия можно посмотреть, подписавшись на новости турнира в соцсетях.

Ну а если по каким-либо причинам у вас нет возможности посетить спортивный клуб, вы можете пойти в один из спортивных баров, где будет проходить онлайн-трансляция второго матча заключительного тура "Футбольной битвы". На ваш выбор:

бар "Ганс" на ул. Партизанской, 92;

бар Mortar vape;

бар "Джем" на пр. Ленина, 71;

Mortar vap на ул. Партизанская, 83 .

Подробности можно узнать на сайте

По итогам пятого и шестого тура выявлены лучшие тренеры:

Карингин С. В. (V тур)

Демченко В.Ф. (VI тур)

Лучшие игроки

V тур:

Панов Александр (команда Путинцева)

Ужгин Матвей (команда Демченко)

Горовец Владислав (команда Путинцева)

VI тур:

Задонских Сергей (команда Жилкина)

Трубин Антон (команда Жилкина)

Максимов Михаил (команда Демченко)

Спортивный клуб "ТЕМП"

Адрес: 1-й Балтийский проезд, 9.

Телефон 506-140.

Сайт: sctemp.ru

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