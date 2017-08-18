4G-устройства в сети Tele2 удвоились.

В первые 7 месяцев 2017 года продолжился рост количества аппаратов с поддержкой 4G – их доля увеличилась на 7 п. п. и достигла 21%. Рекордный прирост таких аппаратов зафиксирован в Московском регионе – в конце июля их проникновение составило 47%, увеличившись с января на 13 п. п.

Значительная часть абонентов Tele2 выбирает устройства (смартфоны, планшеты, модемы и др.) в ценовой категории до 10 тысяч рублей – по итогам июля на их долю пришлось 34% устройств. Москвичи стали чаще приобретать аппараты, стоимость которых превышает 20 тысяч рублей. В июле доля таких устройств составила 8%, увеличившись по сравнению с декабрем 2016 года на 3 п. п.

Наибольшей популярностью у абонентов Tele2 продолжают пользоваться смартфоны – их проникновение достигло показателя 55%. Самый большой прирост по стране смартфоны показали на Урале и в Поволжье – по 6 п. п., при этом их доля в этих регионах увеличилась до 56% и 52% соответственно.

По итогам первых 7 месяцев самыми популярными стали смартфоны с диагональю экрана до 5,5 дюйма (29%). Второе место занимают аппараты с диагональю от 4 до 4,4 дюйма – их доля уменьшилась на 3 п. п., до 28% от всех смартфонов в сети Tele2.

В рейтинге операционных систем лидерство удерживает Android – по итогам июля ее доля осталась на уровне 84%. Второе место занимает iOS (10%), показавшая наибольший прирост среди всех операционных систем – 2 п. п. Третье место осталось у ОС Windows Phone, которая заняла 3%.

В целом по России в сети Tele2 доля смартфонов, поддерживающих несколько активных SIM-карт, составила 75%. Наибольший прирост таких гаджетов зафиксирован в Сибири – их доля увеличилась с начала года на 4 п. п. и составила 78%.

Справка

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов "Ростелекома" компания работает в 65 регионах России, включая Москву и Московскую область.

По итогам II квартала 2016 года абонентская база компании составила 38,9 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.