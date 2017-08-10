Ямальский гаишник сел пьяным за руль и поспорил, что останется безнаказанным

Ямальский гаишник посоветовал оппоненту в споре идти работать в ГИБДД, чтобы иметь возможность ездить пьяным за рулем и с легкостью заключать пари на сотни тысяч рублей.
Суть спора и заключалась в том, что инспектор пьяным проедет по городу и ему за это ничего не будет.
Сотрудник полиции, не выходя из машины, поставил на это 300 тысяч рублей и продолжил пить свое пиво. Видео опубликовано в сети.
По данным Znak.com, 9 августа в пресс-службе окружного УМВД в ходе предварительной проверки было установлено, что на записи действительно запечатлен полицейский, но он не был при исполнении служебных обязанностей. В полиции отметили, что на период проведения проверки подозреваемый отстранен от выполнения служебных обязанностей, пишет bfm.ru.
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