"Галэкс" подтвердил статус интегратора продуктов "МойОфис"

"Научно-технический центр Галэкс" вновь подтвердил партнерский статус ООО "Новые облачные технологии" – интегратор продуктов "МойОфис".
"МойОфис" – пакет офисных приложений, разработанный российской компанией "Новые облачные технологии". Продукт представляет собой платформу совместного редактирования для всех типов документов и хранения файлов, а также полный набор современных офисных приложений для Windows, Linux, Android, iOS и Tizen. "МойОфис" включает в себя собственный почтовый сервер и клиент "МойОфис Почта", который может быть развернут в инфраструктуре заказчика.
Статус интегратора позволяет компании "НТЦ Галэкс" реализовывать комплексные решения на базе продуктов "МойОфис" для коммерческих и государственных организаций
Помимо статуса интегратора, компания имеет еще статус реселлера, что дает право компании осуществлять прямые продажи лицензий "МойОфис" коммерческим и государственным организациям.
В компании работают сертифицированные специалисты, которые всегда готовы оказать квалифицированную помощь Заказчикам при выборе и покупке данного продукта.
Учитывая действующий государственный курс на импортозамещение и ИТ-суверенитет, отдельно стоит отметить, что продукты "МойОфис" соответствуют требованиям гос.сектора:
- "МойОфис" включен в Реестр отечественного ПО;
- расположение всей инфраструктуры на территории России;
- обеспечение высокого уровня информационной безопасности;
- наличие сертификатов, подтверждающих соответствие стандартам и требованиям ФСТЭК;
- финансовая устойчивость компании-производителя.
Справка
ООО "НТЦ Галэкс" — многопрофильная ИТ-компания, предоставляющая полный комплекс услуг по информационному и техническому обеспечению и соответствующее сервисное обслуживание. "Научно-технический центр Галэкс" работает на корпоративном рынке информационных технологий Сибирского Федерального округа с 1993 года и является на сегодняшний день одной из крупнейших многопрофильных региональных ИТ-компаний России.
"Новые облачные технологии" — вендор полнофункционального офисного ПО для рабочих станций и мобильных устройств. Компания с 2013 года создает программные продукты и бизнес-приложения для российских пользователей под брендом "МойОфис®".