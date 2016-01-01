"Галэкс" подтвердил статус интегратора продуктов "МойОфис"

"МойОфис" – пакет офисных приложений, разработанный российской компанией "Новые облачные технологии". Продукт представляет собой платформу совместного редактирования для всех типов документов и хранения файлов, а также полный набор современных офисных приложений для Windows, Linux, Android, iOS и Tizen. "МойОфис" включает в себя собственный почтовый сервер и клиент "МойОфис Почта", который может быть развернут в инфраструктуре заказчика.

Статус интегратора позволяет компании "НТЦ Галэкс" реализовывать комплексные решения на базе продуктов "МойОфис" для коммерческих и государственных организаций

Помимо статуса интегратора, компания имеет еще статус реселлера, что дает право компании осуществлять прямые продажи лицензий "МойОфис" коммерческим и государственным организациям.

В компании работают сертифицированные специалисты, которые всегда готовы оказать квалифицированную помощь Заказчикам при выборе и покупке данного продукта.

Учитывая действующий государственный курс на импортозамещение и ИТ-суверенитет, отдельно стоит отметить, что продукты "МойОфис" соответствуют требованиям гос.сектора:

"МойОфис" включен в Реестр отечественного ПО;

расположение всей инфраструктуры на территории России;

обеспечение высокого уровня информационной безопасности;

наличие сертификатов, подтверждающих соответствие стандартам и требованиям ФСТЭК;

финансовая устойчивость компании-производителя.

Справка

ООО "НТЦ Галэкс" — многопрофильная ИТ-компания, предоставляющая полный комплекс услуг по информационному и техническому обеспечению и соответствующее сервисное обслуживание. "Научно-технический центр Галэкс" работает на корпоративном рынке информационных технологий Сибирского Федерального округа с 1993 года и является на сегодняшний день одной из крупнейших многопрофильных региональных ИТ-компаний России.

"Новые облачные технологии" — вендор полнофункционального офисного ПО для рабочих станций и мобильных устройств. Компания с 2013 года создает программные продукты и бизнес-приложения для российских пользователей под брендом "МойОфис®".