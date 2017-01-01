"Галэкс" развивает компетенции в области информационной безопасности

"НТЦ Галэск" имеет большой опыт по внедрению решений Cisco, лидера мировой индустрии сетевых технологий, и с 2006 года является обладателем статуса премьер-партнера. За время сотрудничества компания "НТЦ Галэкс" несколько раз была удостоена звания "Лучший премьер-партнер Cisco в Сибирском федеральном округе".

**ООО "НТЦ Галэкс" — многопрофильная ИТ-компания, предоставляющая полный комплекс услуг по информационному и техническому обеспечению и соответствующее сервисное обслуживание. "Научно-технический центр Галэкс" работает на корпоративном рынке информационных технологий Сибирского Федерального округа с 1993 года и является на сегодняшний день одной из крупнейших многопрофильных региональных ИТ-компаний России.

***Cisco ? мировой лидер в области информационных технологий, с 1984 способствующий развитию Интернета. Наши сотрудники, партнеры и разрабатываемые решения обеспечивают безопасные подключения, помогая воспользоваться преимуществами цифровых технологий будущего уже сегодня.

Узнать больше о решениях, технологиях и текущей деятельности компании можно на сайтах www.cisco.ru и www.cisco.com, а также в "Твиттере" @CiscoRussia.