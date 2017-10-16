Галерея "Нагорная" отметила свой день рождения. Фото: Марина Широких.
Галерея "Нагорная" отметила свой день рождения. Фото: Марина Широких.
Галерея "Нагорная" отметила свой день рождения. Фото: Марина Широких.
Галерея "Нагорная" отметила свой день рождения. Фото: Марина Широких.
Галерея "Нагорная" отметила свой день рождения. Фото: Марина Широких.
Галерея "Нагорная" отметила свой день рождения. Фото: Марина Широких.
Галерея "Нагорная" отметила свой день рождения. Фото: Марина Широких.
Галерея "Нагорная" отметила свой день рождения. Фото: Марина Широких.
Галерея "Нагорная" отметила свой день рождения. Фото: Марина Широких.
Галерея "Нагорная" отметила свой день рождения. Фото: Марина Широких.
Галерея "Нагорная" отметила свой день рождения. Фото: Марина Широких.
Галерея "Нагорная" отметила свой день рождения. Фото: Марина Широких.
Галерея "Нагорная" отметила свой день рождения. Фото: Марина Широких.
Галерея "Нагорная" отметила свой день рождения. Фото: Марина Широких.
Галерея "Нагорная" отметила свой день рождения. Фото: Марина Широких.
Галерея "Нагорная" отметила свой день рождения. Фото: Марина Широких.
Галерея "Нагорная" отметила свой день рождения. Фото: Марина Широких.
Галерея "Нагорная" отметила свой день рождения. Фото: Марина Широких.
Галерея "Нагорная" отметила свой день рождения. Фото: Марина Широких.
Галерея "Нагорная" отметила свой день рождения. Фото: Марина Широких.
Галерея "Нагорная" отметила свой день рождения. Фото: Марина Широких.
Галерея "Нагорная" отметила свой день рождения. Фото: Марина Широких.
Галерея "Нагорная" отметила свой день рождения. Фото: Марина Широких.
Галерея "Нагорная" отметила свой день рождения. Фото: Марина Широких.
За два года работы галерея организовала 18 внутренних выставочных проектов и приняла участие в 6 международных, ученики школы живописи, работающей в галереи успешно поступают в высшие художественных учебные заведения Алтая и России.
Гостей Дня Рождения галереи ждали мастер-классы по живописи и графике, открытие выставки Александра и Натальи Варовых "Змеиногорские миражи", благотворительный аукцион и акустический концерт барнаульских музыкальных групп.
Галерея "Нагорная" отметила свой день рождения.
Галерея "Нагорная" разместилась в историческом здании одноимённой школы на улице Аванесова, 30, построенном почти 130 лет назад.
Здание бывшей Нагорной школы построено в 1885 году на средства Общества попечения о начальном образовании Барнаула при активном участии общественника и просветителя Василия Штильке. Это была первая в городе бесплатная общая для девочек и мальчиков школа.
Галерея "Нагорная" отметила свой день рождения.
В 1980-х годах школа из общеобразовательной превратилась в художественную – здесь городские ребятишки учились рисовать. А в последние годы здание пустовало, но дух искусства оказался настолько силен, что спустя практически 30 лет здание вновь наполнилось атмосферой творчества и знаний: в нем начала работать галерея "Нагорная" и школа живописи "Традиции и Современность".
Сегодня в галереи работает школа живописи ,каждый месяц в каминном зале открывается новый выставочный проект, еженедельно в галерее проходят лектории по искусству, арт-вечера и встречи языкового клуба разговорного английского языка.
Галерея "Нагорная" отметила свой день рождения.
Приходите знакомиться!
Нагорная галерея и школа живописи
Адрес: ул. Аванесова,30
Тел: 8(385)269-97-29
Инстаграм: @Nagornayagallery
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