Галкин в видеообращении сравнил Малахова с Трусом из "Кавказской пленницы"

Телеведущий Максим Галкин записал видеообращение о переходе своего коллеги Андрея Малахова с Первого канала на ВГТРК.
В ролике он сравнил ведущего программы "Пусть говорят" с Трусом из фильма Леонида Гайдая "Кавказская пленница", пишут "Известия".
Галкин предположил, что причиной ухода Андрея Малахова с "Первого канала" стал не декретный отпуск, а финансовая выгода.
"Ну заплатили больше бабла — иди себе! Он напоминает мне героя Вицина в "Кавказской пленнице". Помните, как его колбасило между Моргуновым и Никулиным?" — говорит Галкин в видеоролике.
Галкин отметил, что не стал бы комментировать эту ситуацию, если бы журналисты не припоминали ему самому переход на ВГТРК в 2008 году. Шоумен посоветовал коллеге вернуться на "Первый канал" через три года. Он также сопроводил ролик шуточными хештегами "Малахов ушел можно себя не беречь" и "Пусть говорят только обо мне".
Ранее в СМИ появилась информация о переходе ведущего программы "Пусть говорят" Андрея Малахова с "Первого канала" на ВГТРК. Пресс-службы телеканалов и сам телеведущий не прокомментировали эту информацию.
В СМИ сообщили, что "Первый канал" подбирает нового ведущего на программу "Пусть говорят". Утверждалось, что заменить Андрея Малахова могут телеведущий Дмитрий Шепелев, ведущий новостей первой кнопки Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.
Телеведущий Андрей Малахов 10 августа возвращается из отпуска на Первый канал. Об этом "Газете.ру" сообщил знакомый Малахова. При этом источник отказался отвечать на вопрос о круге обязанностей ведущего после возвращения.
Также собеседнику издания не известно, писал ли Малахов заявление об уходе с телеканала, пишет polit.ru.
Накануне стало известно, что с "Первый канал" не стал продлять контракт с телеведущим Александром Олешко.
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