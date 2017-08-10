Галкин в видеообращении сравнил Малахова с Трусом из "Кавказской пленницы"

В ролике он сравнил ведущего программы "Пусть говорят" с Трусом из фильма Леонида Гайдая "Кавказская пленница", пишут "Известия".

Галкин предположил, что причиной ухода Андрея Малахова с "Первого канала" стал не декретный отпуск, а финансовая выгода.

"Ну заплатили больше бабла — иди себе! Он напоминает мне героя Вицина в "Кавказской пленнице". Помните, как его колбасило между Моргуновым и Никулиным?" — говорит Галкин в видеоролике.

Пусть говорят! Экстренный выпуск‼️📺🗣😱 #малахов #ушёлвдекрет #МалаховУшелМожноСебяНеБеречь #невыдуманнаяИсторияКотораяВсехЗадолбала #пустьговоряттолькообомне #максимгалкин Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Авг 9 2017 в 4:49 PDT

Галкин отметил, что не стал бы комментировать эту ситуацию, если бы журналисты не припоминали ему самому переход на ВГТРК в 2008 году. Шоумен посоветовал коллеге вернуться на "Первый канал" через три года. Он также сопроводил ролик шуточными хештегами "Малахов ушел можно себя не беречь" и "Пусть говорят только обо мне".

Ранее в СМИ появилась информация о переходе ведущего программы "Пусть говорят" Андрея Малахова с "Первого канала" на ВГТРК. Пресс-службы телеканалов и сам телеведущий не прокомментировали эту информацию.

В СМИ сообщили, что "Первый канал" подбирает нового ведущего на программу "Пусть говорят". Утверждалось, что заменить Андрея Малахова могут телеведущий Дмитрий Шепелев, ведущий новостей первой кнопки Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.

Телеведущий Андрей Малахов 10 августа возвращается из отпуска на Первый канал. Об этом "Газете.ру" сообщил знакомый Малахова. При этом источник отказался отвечать на вопрос о круге обязанностей ведущего после возвращения.

Также собеседнику издания не известно, писал ли Малахов заявление об уходе с телеканала, пишет polit.ru.

Накануне стало известно, что с "Первый канал" не стал продлять контракт с телеведущим Александром Олешко.