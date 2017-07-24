Гаражные ворота со скидкой: новая акция "АЛЮТЕХ"

Отличная теплоизоляция: толщина панели ворот Classic составляет 45 мм, что по теплопроводности сопоставимо с кирпичной стеной 60 см. Таким образом, ворота позволяют экономить средства на отоплении помещения, а потому могут эффективно использоваться в регионах с холодным климатом.

толщина панели ворот Classic составляет 45 мм, что по теплопроводности сопоставимо с кирпичной стеной 60 см. Таким образом, ворота позволяют экономить средства на отоплении помещения, а потому могут эффективно использоваться в регионах с холодным климатом. Надежная герметизация: по всему периметру секционных ворот "АЛЮТЕХ" расположены эластичные двухлепестковые уплотнители из морозостойкого EPDM. Воздушная камера между лепестками обеспечивает дополнительную теплоизоляцию конструкции, не пропуская холодный воздух и осадки внутрь помещения.

по всему периметру секционных ворот "АЛЮТЕХ" расположены эластичные двухлепестковые уплотнители из морозостойкого EPDM. Воздушная камера между лепестками обеспечивает дополнительную теплоизоляцию конструкции, не пропуская холодный воздух и осадки внутрь помещения. Высокая ветроустойчивость: благодаря особой конструкции сэндвич-панели полотно ворот отличается высокой устойчивостью к ударным и ветровым нагрузкам: ворота имеют 4-й класс ветроустойчивости, что позволяет им выдерживать воздействие ветра скоростью до 120 км/ч.

благодаря особой конструкции сэндвич-панели полотно ворот отличается высокой устойчивостью к ударным и ветровым нагрузкам: ворота имеют 4-й класс ветроустойчивости, что позволяет им выдерживать воздействие ветра скоростью до 120 км/ч. Стойкость к коррозии: многослойное покрытие панелей ворот имеет 10-летнюю гарантию от сквозной коррозии, что обеспечивает надежную работу ворот в помещениях с повышенной влажностью и прибрежных районах.

Новая цена на секционные ворота премиального класса всего на 15% выше стоимости серии Trend. При этом конструкции Classic обладают повышенной энергоэффективностью, прочностью и долговечностью, что обеспечено рядом характеристик.

Таким образом, благодаря эффективной и долговечной эксплуатации, секционные ворота Classic от "АЛЮТЕХ" станут выгодной покупкой, которая идеально дополнит ваш гараж. Для заказа ворот "АЛЮТЕХ" клиенты могут обращаться к представителям Группы компаний в своем регионе.

Справка

Группа компаний "АЛЮТЕХ" — лидер рынка роллетных систем, ведущий поставщик секционных ворот и алюминиевых профильных систем в Восточной и Западной Европе. В составе холдинга — 5 производственных предприятий и более 20 сбытовых компаний в Беларуси, России, Украине, Чехии, Германии и Австрии. В ассортименте компании представлены комплексные решения для защиты частных и промышленных объектов, в том числе: секционные ворота (гаражные и промышленные), въездные группы (откатные и распашные ворота), а также автоматические системы управления.

Организатор акции: ГК "АЛЮТЕХ". Акция действительна до 31 августа 2017 г. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения смотрите здесь

