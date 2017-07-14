Гарик Сукачев презентует в Барнауле свой первый документальный фильм

"Алтайская песня" — это совместный проект Первого канала, Русского географического общества, компании Harley Davidson и Гарика Сукачева. Рок-музыкант задумал его еще два года назад, когда побывал на гастролях в Сибири: так впечатлила местная природа, что он решил во что бы то ни стало снять у нас документальное кино (первое в своей карьере). Правда, потом он не раз признавался, что "место силы" много лет притягивало его не только пейзажами. Древние легенды о Принцессе Укока, шаманизм и старообрядчество, слухи о невероятной энергетике этих мест, рассказы Василия Шукшина — все это казалось музыканту удивительным и интересным. "Алтай для меня, для московского человека, — это волшебное слово. Оно манит, есть в нем что-то зовущее к приключениям", — говорил Сукачев журналистам. При том, что он объездил с гастролями всю Россию, катался по знаменитой трассе Route 66 в Америке и много путешествовал по Европе.

К съемкам "Алтайской песни" приступили в сентябре 2016 года. Чтобы снять настоящий road movie ("дорожное кино" с историческими эпизодами), Гарик Сукачев отправился в путешествие по Чуйскому тракту на "Харлее". Он проехал сотни километров через Алтайский край и Республику Алтай, от нулевого километра до границы с Монголией. Старт был в Барнауле, где еще одним партнером проекта стал Алтайский госуниверситет. Вместе со студентами вуза Гарик Сукачев отправился в археолого-этнографическую экспедицию на правый берег Чуи — в урочище Калбак-Таш, знаменитое тысячами петроглифов. Потом еще три недели съемочная команда Сукачева разъезжала по самым красивым и диким местам Алтая, бывала в рериховских местах, в поселениях староверов, в рекреационных зонах, на горных хребтах и плато, в Бийске, Белокурихе, Сростках, гостила у героини фильма "Печки-лавочки", слушала горловое пение и посещала выставки алтайских ремесел. А 17 сентября у памятника Кольке Снигиреву состоялся "байк-перфоманс": чтобы принять участие в съемках "Алтайской песни" и лично познакомиться с Сукачевым, к 744-му километру Чуйского тракта съехались сотни мотоциклистов со всей Сибири.

После этого путешествия Гарика Сукачева ждали месяцы монтажа и десятки интервью, в которых он с восторгом рассказывал о "марсианах с планеты Алтай". По словам музыканта, все, что он видел в поездке, ему понравилось — в том числе люди, с которыми он здесь встретился. Поэтому решил встретиться снова: 19 июля в 18.30 в кинотеатре "Мир" (бесплатный билет можно получить в сети "Киномир") и 22 июля на закрытии Шукшинского фестиваля в Сростках. Там он впервые покажет "Алтайскую песню" на большом экране и расскажет о съемках. Осенью фильм Гарика Сукачева выйдет на Первом канале.