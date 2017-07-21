Гарик Сукачев стал главной Instagram-звездой Шукшинского фестиваля

Гарик Сукачев (или Игорь Иванович, как официально представляли рок-музыканта краевые власти) стал самым популярным гостем Шукшинского фестиваля в соцсеях. Именно с ним больше всего постят фотографий в Instsagram и других сетях.
Самой популярной подписью под такими снимками стала фраза из песни Игоря Ивановича: "Моя бабушка курит трубку".
На Алтае стартовали Шукшинские чтения. Традиционно, во второй декаде июля в наш регион приезжают звезды эстрады, кино и телевидения, чтобы вспомнить гениального земляка, почтить его память. В этом году среди прочих гостей на Шукшинские чтения приехал Гарик Сукачев. Игорь Иванович частый гость на Алтайской земле, а в прошлом году даже снял здесь документальный фильм «Алтайская песня». Как говорит сам Гарик, идея снять кино про Чуйский тракт появилась у него давно, когда он побывал на гастролях в Сибири. Музыкант увидел Алтай и понял, что это — уже практически готовая история. Премьера фильма состоится уже завтра. Желаю Гарику удачи и вдохновения, а его детищу - широкого признания! Иван Соболев: ведущий и организатор праздничных мероприятий. WhatsApp +7 (963)501-07-01 Сайт: www.ivansobolev.ru #ИванСоболев,#Соболев,#ведущий,#ведущийНовосибирск#Новосибирск,#нск54,#свадьбановосибирск,#нск,#ведущийБарнаул,#свадьбабарнаул,#барнаул22#Барнаул,#ведущийнасвадьбу,#свадьбаМосква,#тамадаБарнаул,#улыбка,#жизнь#любовь,#лайкивinstagram,#торжество,#свадьбамечты,#семьяэтоглавное,#инстасвадьба #инстаграманет,#ГарикСукачев,#шукшинскиечтения,#шукшинскиеднинаалтае2017
После премьеры фильма "То, что во мне" ("Алтайская песня") с режиссером, актёром и музыкантом @igorsukachev . Спасибо за столь красивую картину о нашей Родине! За приглашение на премьеру благодарю радушных @kinomir_siberia Фото: @saymoncats P.s. Удалось сказать как его песни отлично поются в караоке. Он не против. #сэр_панькофф #ГарикСукачев #Неприкасаемые #ТоЧтоВоМне #АлтайскаяПесня #ШукшинскиеДниНаАлтае #ШукшинскийКинофестиваль #евгенийпаньков #barnaul #siberia #МойКиноМир #КиноПанькоХ #ведущийбарнаул #ведущийновосибирск
Напомним, что 19 июля в барнаульском кинотеатре "Мир" Гарик Сукачев представил фильм "То, что во мне", который начали снимать еще в прошлом году. Это документальная роуд-стори - "повесть" о том, как Сукачев отправляется в путешествие по Алтаю через Чуйский тракт, чтобы узнать легендарную историю этих мест.
Год назад Instagram-звездой Шукшинского фестиваля был Андрей Мерзликин.
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