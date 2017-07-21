Гарик Сукачев стал главной Instagram-звездой Шукшинского фестиваля

Самой популярной подписью под такими снимками стала фраза из песни Игоря Ивановича: "Моя бабушка курит трубку".

Напомним, что 19 июля в барнаульском кинотеатре "Мир" Гарик Сукачев представил фильм "То, что во мне", который начали снимать еще в прошлом году. Это документальная роуд-стори - "повесть" о том, как Сукачев отправляется в путешествие по Алтаю через Чуйский тракт, чтобы узнать легендарную историю этих мест.

Год назад Instagram-звездой Шукшинского фестиваля был Андрей Мерзликин.