Газ в дома у "Ашана" обещают вернуть сегодня вечером

"После выполнения работ и подписания необходимых документов в Ростехнадзоре 08.09.2017 в 14.15. ООО "Газпром газораспределение Барнаул" приступило к продувке и заполнению газовых сетей. После проведения полного комплекса работ ориентировочно в 18.00 специализированная организация ООО "ИФК "РусьЭнерго" начнет подключение потребителей" — заявили в городской администрации.

Около 500 жителей города остались без газа 31 августа, когда начались работы по переносу газораспределительного узла.