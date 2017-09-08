Газ в дома у "Ашана" обещают вернуть сегодня вечером

Барнаульцам, которые больше недели назад остались без газа из-за строительства дорожной развязки на пересечении улиц Малахова и Власихинской, возобновят подачу газа сегодня вечером. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
"После выполнения работ и подписания необходимых документов в Ростехнадзоре 08.09.2017 в 14.15. ООО "Газпром газораспределение Барнаул" приступило к продувке и заполнению газовых сетей. После проведения полного комплекса работ ориентировочно в 18.00 специализированная организация ООО "ИФК "РусьЭнерго" начнет подключение потребителей" — заявили в городской администрации.
Около 500 жителей города остались без газа 31 августа, когда начались работы по переносу газораспределительного узла.
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