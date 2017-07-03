"Газпром": Алтайский край не полностью выполнил обязательства по газификации

30 июня на годовом общем собрании акционеров “Газпром” председатель совета директоров компании Виктор Зубков заявил о том, что в неравномерной газификации страны виноваты отдельные регионы. Причиной задержек с проведением газа является систематическое невыполнение условий соглашения между компанией и властями российских субъектов.
Виктор Зубков,
председатель совета директоров "Газпрома":
Уровень газификации с 2005 по 2016 год у нас вырос с 53 до 67 процентов. Но стоит подчеркнуть, что “Газпром” отвечает за прокладку труб к населенным пунктам, а подводами к конечному потребителю должны заниматься региональные власти. Мы в соглашениях прописываем, что эта работа должна идти синхронно. Однако за все время только 11 субъектов полностью выполнили свои обязательства.
В число отличившихся из сибирских регионов вошла только Кемеровская область. Алтайский край оказался в числе регионов, которые свои обязательства перед компанией полностью не выполнили. Виктор Зубков не уточнил, какие именно обязательства не были выполнены.
Зубков также отметил, что 36 субъектов отстают от графика, а 19 вовсе систематически не выполняют свои обязательства.
Ещё одним сдерживающим фактором Зубков назвал долги за газ. Объём просрочки регионов перед “Газпромом” превышает 196 млрд рублей. Из-за этого компания местами сдерживает, а местами вовсе прекращает газификацию.
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