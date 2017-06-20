Где искупаться барнаульцам в жару. Карта

Отдых на Оби

Городской пляж

(Правобережный тракт, 4)

Единственный бесплатный пляж в городе начал работать 17 июня. Здесь установлены зонтики и шезлонги, работает детская зона и торговые павильоны. Барнаульцы могут покататься на водных мотоциклах и велосипедах. Пляж оборудован кабинками для переодевания, фонтанчиками с питьевой водой.

Стоимость посещения: бесплатно.

бесплатно. Как добраться: автобус №40, маршрутное такси №101.

Пляж "Водный мир"

(Правобережный тракт, 39а)

На пляже есть водные аттракционы, кафе, домики для отдыха. Регулярно проводят вечеринки.

Стоимость посещения: 50 рублей.

50 рублей. Как добраться: маршрутные такси № 203, 258, 269.

Открытые бассейны

"Адриатика"

(ул.Попова, 167А)

Этот бассейн заработал 23 мая. Здесь есть раздевалки, душ, кафе и бар.

Стоимость посещения: бассейна для взрослого на весь день — 400 рублей, для ребенка от 200 до 350 рублей. Предусмотрены абонементы на один месяц — 3,5 тыс. рублей, два месяца — 6 тыс. рублей, а три месяца — 7,5 тыс. рублей.

бассейна для взрослого на весь день — 400 рублей, для ребенка от 200 до 350 рублей. Предусмотрены абонементы на один месяц — 3,5 тыс. рублей, два месяца — 6 тыс. рублей, а три месяца — 7,5 тыс. рублей. Как добраться: автобусы №20, 35, 37, 137, 138, 149, маршрутные такси №120, 121.

"Обь"

(ул. Папанинцев, 96)

Открытый бассейн на территории комплекса "Обь" открылся 1 июня.

Стоимость помещения: 45 минут в бассейне для детей до 7 лет — 80 рублей, для школьников до 17 лет — 140 рублей, для взрослых — 170 рублей. Три часа в бассейне для детей до 7 лет — 250 рублей, для школьников — 400 рублей, а для взрослых — 550 рублей.

45 минут в бассейне для детей до 7 лет — 80 рублей, для школьников до 17 лет — 140 рублей, для взрослых — 170 рублей. Три часа в бассейне для детей до 7 лет — 250 рублей, для школьников — 400 рублей, а для взрослых — 550 рублей. Как добраться: автобусы: №1,10,19,20,24,25,35,39,53,55,109,110 (с пр. Ленина), №2,17,57,60,108 (с пр. Красноармейского), троллейбусы: №1,7, маршрутные такси: №6, 27, 29, 41, 125,144 (с пр. Ленина), №33, 47, 65, 73, 77, 203, 205, 269 (с пр.Красноармейского), трамваи: №1, 4, 7.

"Пляж" в парке спорта Алексея Смертина

(ул. Энтузиастов, 12в)

Комплекс открытых бассейнов работает с 4 июня. Здесь кроме самого водоема есть кабинки для переодевания, душ, площадки для пляжного волейбола, бар.

Стоимость посещения: 500 рублей за весь день. Для детей от 3 лет — 250 рублей, пребывание с 18 до 21 часов — 300 рублей.

500 рублей за весь день. Для детей от 3 лет — 250 рублей, пребывание с 18 до 21 часов — 300 рублей. Как добраться: автобусы №1, 10, 39, 80, 113, 114, 117, 119, 124, 126, 149, 151, 53, троллейбус: №1, маршрутные такси: №18, 27, 50, 51, 58, 73, 121, 144, 256, трамваи: №2, 7, 10.

"Крыша"

(ул. Мало-Олонская, 28)

Бар-бассейн "Крыша" находится в ТЦ "Воскресенье" около Старого базара.

Стоимость посещения: 400 рублей.

400 рублей. Как добраться: автобусы: №1, 10, 19, 24, 25, 35, 40, 53, 57, 60, 110, троллейбусы: №1,7, маршрутные такси: №27, 29, 47, 78, 125, 144.

Закрытые бассейны

"Адриатика"

(ул.Попова, 167)

Здесь обучают плаванию детей в группах, проводят занятия по аквааэробике.

Стоимость посещения: 40 минут — 320 рублей, абонемент на 12 посещений — 2,9 тыс. рублей.

Как добраться: автобусы: №20, 35, 37, 137, 138, 149, маршрутные такси: №120, 121.

"Обь"

(ул. Папанинцев, 96)

Здесь обучают плаванию, оказывают услуги оздоровительного и спортивного плавания, проводят занятия по аквааэробике.

Стоимость посещения: 45 минут — 130-150 рублей. Абонемент на 1 месяц — 2,4 тыс. рублей, на 2 месяца 4,4 тыс. рублей.

45 минут — 130-150 рублей. Абонемент на 1 месяц — 2,4 тыс. рублей, на 2 месяца 4,4 тыс. рублей. Как добраться: автобусы: №1, 10, 19, 20, 24, 25, 35, 39, 53, 55, 109,110 (с пр. Ленина), №2, 17, 57, 60,108 (с пр. Красноармейского), троллейбусы: №1, 7, маршрутные такси: №6, 27, 29, 41,125, 144 (с пр. Ленина), №33, 47, 65, 73, 77, 203, 205, 269 (с пр. Красноармейского), трамваи: №1, 4, 7.

Аква-клуб "Акварика"

(ул. Сухэ-Батора, 6а )

Этот бассейн позиционирует себя как "самый семейный" в городе. Площадь — 36 кв. м. Помимо свободного плавания здесь проводят "АкваПати" и занятия по аквааэробике. Для детей в бассейнах предусмотрены детские горки, игрушки.

Стоимость посещения: 60 минут — 230 рублей

60 минут — 230 рублей Как добраться: автобусы: №10, 17, 35, троллейбусы: №1, маршрутные такси: №18, 50, 120.

"Олимпийский"

(пр.Ленина,46 к Е)

Бассейн находится на территории АлтГТУ. Его длина составляет 25 м. Здесь также проводят занятия по аквааэробике.

Стоимость посещения: 60 минут — 180 рублей, абонемент на 1 месяц — 1450 рублей.

60 минут — 180 рублей, абонемент на 1 месяц — 1450 рублей. Как добраться: автобусы: №1, 10, 19, 20, 24, 25, 35, 39, 53, 55, 109, 110, троллейбусы: №1, 7, маршрутные такси: №6, 27, 29, 41,125, 144.

"Амфибия"

(ул. Мусоргского, 22)

Бассейн находится в поселке Южный.

Стоимость посещения: 150 рублей. Абонемент за 10 посещений — 1500 рублей.

150 рублей. Абонемент за 10 посещений — 1500 рублей. Как добраться: автобусы №28, 50.

Подальше от городской суеты

Бассейн в парк-отеле "Чайка"

(ул. Пионерская Долина, 4)

Здесь есть большой бассейн, отдельный неглубокий бассейн для детей, тенты от солнца и лежаки.

Стоимость посещения: взрослые — 400 рублей, дети от трех до десяти лет — 300 рублей, дети до трех лет — бесплатно. Максимальное нахождение на территории комплекса — до шести часов.

взрослые — 400 рублей, дети от трех до десяти лет — 300 рублей, дети до трех лет — бесплатно. Максимальное нахождение на территории комплекса — до шести часов. Как добраться: автобус № 2.

Пляж "Солнечный"

(пос. Солнечный, ул. Кольцевая, 1)

Пляж в поселке "Солнечный" раньше работает с 3 июня. Для детей оборудован специальный бассейн с горками, на территории работает кафе.

Стоимость посещения: для взрослого — 300 рублей. Детям до трех лет — бесплатно.

для взрослого — 300 рублей. Детям до трех лет — бесплатно. Как добраться: на маршрутных такси № 202, 203, 269.

Павловский пляж

(пос. Павловск)

Барнаульцы предпочитают отдыхать на павловском пляже, который находится в часе езды от Барнаула. Купаться здесь разрешили с 17 июня. Пляж находится рядом с сосновым бором, на территории есть лежаки.

Стоимость посещения: бесплатно.

бесплатно. Как добраться: на рейсовом автобусе до Павловска. Цена проезда — около 100 рублей. Первый уходит в 7 часов 45 минут, последний — в 20 часов 45 минут.

Но купаясь и загорая помните — длительное нахождение на солнце опасно для вашего здоровья.