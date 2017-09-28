Где можно и нельзя ездить на гироскутерах и сигвеях — разъяснения ГИБДД

ПДД действительно никак не регламентирует, как пользоваться новыми плодами цивилизации, подтвердил Геннадий Кузнецов, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Барнаулу. Тем не менее в автоинспекции сформулировали подходы к новым видам транспорта. При их разработке инспекторы делали акцент на безопасности всех участников движения.

Можно ли ездить на гироскутере или сигвее по дорогам?

ГИБДД классифицирует сигвеи, гироскутеры и моноколеса как средства передвижения. Но в категорию транспортных средств они не включены. Это значит, что передвигаться по дорогам общего пользования на них, в отличие от велосипедов, запрещено. То есть в человеке на гироскутере или сигвее автоинспекция видит пусть и быстрого, но все же пешехода (как и человека на роликах, например). И если сотрудник ГИБДД увидит его на проезжей части, то вправе привлечь к ответственности — как обычного пешехода за переход дороги в неположенном месте или красный свет светофора.

А можно ли ездить на гироскутере или сигвее по тротуарам?

Да. Но при этом необходимо двигаться с такой скоростью, которая позволит при необходимости быстро остановиться и избежать столкновения с кем-либо из людей. Чем больше людей вокруг, тем медленнее, аккуратнее и внимательнее должен ехать человек "на колесах".

Если гироскутеристу нужно пересечь дорогу по пешеходному тротуару, то он по примеру велосипедистов должен "спешиться", убедиться в безопасности и пройти по "зебре" ногами. Это нужно потому, что скорость человека на средстве перемещения в 2-3 раза выше, чем у рядового пешехода, и водитель может просто не успеть среагировать на его появление.

ГИБДД рекомендует использовать сигвеи, гироскутеры и моноколеса на закрытых территориях, парковых зонах и других безопасных местах. При этом желательно использовать защитную амуницию — шлем, наколенники и налокотники.

Геннадий Кузнецов,

начальник отделения пропаганды управления ГИБДД по Барнаулу:

Отдельная просьба родителям, которые покупают такую технику детям. Тщательно объясните им, как правильно, безопасно пользоваться этими средствами передвижения. Если ребенок маленький, всегда контролируйте его перемещения, не оставляйте одного. Особо внимательными нужно быть во дворах, где припаркованные автомобили мешают участникам дорожного движения видеть друг друга. Помните, безопасность превыше всего!

Справка

Сигвей — "тележка" на двух колёсах с высокой ручкой-рулём. Приводится в движение с помощью электромотора. Большинство моделей развивают скорость 15 км/ч

Гипоскутер — то же, но без руля. Большинство моделей развивают скорость 10 км/ч

Моноколесо — электрический самокат с одним колесом и расположенными по обе стороны от колеса подножками. Скорость — до 18 км/ч.