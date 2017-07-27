Где недорого пообедать барнаульцам

Барнаульская служба доставки еды "Братья Грилль" предлагает заказать обед в офис по привлекательной цене. В меню заведения появились вкусные бизнес-ланчи всего за 199 рублей.

Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 699-560. Фото: архив компании "Братья Грилль". Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 699-560. Фото: архив компании "Братья Грилль" . Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 699-560. Фото: архив компании "Братья Грилль" . Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 699-560. Фото: архив компании "Братья Грилль". Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 699-560. Фото: архив компании "Братья Грилль". Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 699-560. Фото: архив компании "Братья Грилль". Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 699-560. Фото: архив компании "Братья Грилль". Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 699-560. Фото: архив компании "Братья Грилль". Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 699-560. Фото: архив компании "Братья Грилль" . Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 699-560. Фото: архив компании "Братья Грилль" . Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 699-560. Фото: архив компании "Братья Грилль" . В комплексный обед входят мясо и гарнир. Для своих блюд "Братья Грилль" используют лучшие свежие продукты от алтайских производителей и поставщиков из других регионов. Сочные колбаски, крылышки, бифштекс, филе цыпленка пожарены на современном керамическом угольном гриле. Такой метод приготовления продуктов позволяет сохранить невероятную сочность блюд, а также придает им невероятный аромат дымка. К мясу можно выбрать вкусный гарнир – картофель-гриль или драники со сметаной. Такие сытные порции не оставят никого голодным. Сделать заказ можно по телефону: 8 (3852) 699-560. Подробную информацию о меню и компании можно найти на сайте и в официальной группе "ВКонтакте" Справка "Братья Грилль" - служба доставки готовой еды по Барнаулу, которая ориентируется на любителей вкусных и качественных блюд из мяса, приготовленных на живом огне из различных продуктов. Информация действительна на момент публикации