Где недорого пообедать барнаульцам

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Сегодня, 11:00.
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Барнаульская служба доставки еды "Братья Грилль" предлагает заказать обед в офис по привлекательной цене. В меню заведения появились вкусные бизнес-ланчи всего за 199 рублей.

Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 699-560. Фото: архив компании "Братья Грилль".
Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 699-560. Фото: архив компании "Братья Грилль" .
Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 699-560. Фото: архив компании "Братья Грилль" .
Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 699-560. Фото: архив компании "Братья Грилль".
Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 699-560. Фото: архив компании "Братья Грилль".
Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 699-560. Фото: архив компании "Братья Грилль".
Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 699-560. Фото: архив компании "Братья Грилль".
Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 699-560. Фото: архив компании "Братья Грилль".
Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 699-560. Фото: архив компании "Братья Грилль" .
Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 699-560. Фото: архив компании "Братья Грилль" .
Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 699-560. Фото: архив компании "Братья Грилль" .

В комплексный обед входят мясо и гарнир. Для своих блюд "Братья Грилль" используют лучшие свежие продукты от алтайских производителей и поставщиков из других регионов.

Сочные колбаски, крылышки, бифштекс, филе цыпленка пожарены на современном керамическом угольном гриле. Такой метод приготовления продуктов позволяет сохранить невероятную сочность блюд, а также придает им невероятный аромат дымка. К мясу можно выбрать вкусный гарнир – картофель-гриль или драники со сметаной. Такие сытные порции не оставят никого голодным.

Сделать заказ можно по телефону: 8 (3852) 699-560.

Подробную информацию о меню и компании можно найти на сайте и в официальной группе "ВКонтакте"

Справка

"Братья Грилль" - служба доставки готовой еды по Барнаулу, которая ориентируется на любителей вкусных и качественных блюд из мяса, приготовленных на живом огне из различных продуктов.

Информация действительна на момент публикации

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