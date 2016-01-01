"Где он эти деньги проотдыхал?" Карлин раскритиковал подход чиновников к поддержке бизнеса

В 2016 году на поддержку предпринимателей из регионального и федерального бюджета было направлено по различным отраслевым программам около 4 млрд рублей, сообщил первый вице-губернатор Сергей Локтев.

Судя по ранее опубликованным данным, это почти 10% собственных доходов края. Однако губернатор Александр Карлин поставил вопрос не о количестве денег, а о том, какие проекты получают поддержку.

Для начала он напомнил о построенном в прошлом году современном модульном мини-заводе по переработке молока в Красногорском районе (его развивает компания "Красногорье"). О нем он отозвался как о лучшей практике.

А затем поинтересовался у Татьяны Зелениной, руководителя управления пищевой и перерабатывающей промышленности, сколько таких модульных мини-заводов было построено? Как выяснилось, нисколько. Татьяна Зеленина объяснила, что "малые предприятия такого же формата в этой сфере работают". Но губернатор ответом доволен не был.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Я знаю эти предприятия, я был вот недавно у Афанасьева в Рубцовском районе. Слезами облился — это малое предприятие, которое работает на базе одного хозяйства. Там все — позапрошлое время.

Татьяна Зеленина пояснила: информация до всех доведена. Губернатор ответил на это, что для доведения информации есть Максим Викторович Герасимюк (руководитель управления связи и массовых коммуникаций). А руководители профильных управлений "поставлены, чтобы решать задачи".

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Ну, сколько мы будем толочь воду в ступе по одному и тому же вопросу? Вы поинтересуйтесь, откуда молоко завозят в отдельные населенные пункты, в том числе из-за пределов Алтайского края. Определите конкретные точки, где отсутствие переработки сдерживает закуп молока у населения, препятствует развитию молочного скотоводства в фермерских хозяйствах. Этим надо заниматься. Если мы договорились, это нужно делать. Если вы считаете, что это не нужно, тогда вы доложите, внесите предложения, я от идеи откажусь. Значит, буду наказывать тех, кто мне внушил, что это нужно, что это правильно. 4 млрд. рублей транслируем на поддержку предпринимательства вообще.

Поддержку создания стоматологических кабинетов в сельской местности, которая проводится достаточно давно, губернатор поддержал. Но сказал, что она не доведена до конца и попросил руководителя крайздрава Ирину Долгову проанализировать, где население еще не охвачено этими услугами.

В целом же он призвал продуманно подходить к выдаче бюджетных денег — обращался он, главным образом, к руководителю управления по развитию предпринимательства Евгению Дешевых.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Мы должны понимать, куда они (средства господдержки. - прим. altapress.ru) пойдут, кому, на какую цель и контролировать. А не так, что дали — а потом начинаем искать концы. Это ж надо какое умище иметь, чтобы дать в Белокуриху деньги предпринимателю на то, чтобы он там создал швейное производство! Это территория, где спрос на женские рабочие руки, не очень квалифицированные, не удовлетворяется, мы тянем людей с сельских территорий. Ну и что в итоге? Где швейные машинки? Нету. Их и не могло быть. Где он эти деньги проотдыхал, этот мнимый предприниматель? В Таиланде? Если бы вы мне принесли эти документы и показали, я бы вам сразу сказал: это деньги на воровство.

Швейные цеха можно было создать, например, в Тюменцево, полагает губернатор: там есть несколько зданий, вполне пригодных для создания швейного цеха, и нет дефицита рабочих рук. А если таких предпринимателей свести с крупными промпредприятиями, можно было бы наладить взаимодействие на началах кооперации — тюменцевцы, скажем, могли бы либо выполнять отдельные операции, либо изготавливать отдельные изделия.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Вот так надо, а не просто раскидывать щедрой рукой на всю территорию. Каждый должен иметь свою программу развития предпринимательства. Везде она есть? А почему мы не закрываем даже придорожный сервис в отдельных сельских территориях? Зачем маленькие заправки лезут на крупные магистрали? Им там делать нечего. Этот бизнес должен создаваться на небольших дорогах, где относительно небольшой поток, норма прибыли относительно невысокая, но там он должен укорениться, набраться опыта и работать.

А между тем, по словам губернатора, в отдельных сельских территориях школьные автобусы заправить нечем - сеть АЗС не развита.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Вот спросите управление по образованию — какие районы доложили, что есть проблемы по заправке школьных автобусов. Поставьте задачу по развитию сети автозаправок. А если вы еще у отца запросите документы (здесь губернатор обратился к Евгению Дешевых, отец которого Виталий Дешевых работал в крайкоме КПСС в советское время. - Прим. altapress.ru), когда он в вашем возрасте работал в органах управления, то он вам найдет постановление ЦК КПСС о развитии сети контейнерных заправок. Проект назывался КАЗС. Что смеетесь? Вот мы тогда смеялись, а сейчас понимаем, что это было правильно. Есть и другие формы бизнеса, вполне укладывающегося в формат малого, но решающие вопросы развития сельских территорий. Вот об этом надо вести речь.

Надо сказать, что в 2016 году в число приоритетных видов бизнеса были включены, в том числе те, о которых сказал губернатор: развитие придорожного сервиса, частная стоматологическая практика на селе, сбор и переработка молока, строительство и производство стройматериалов, переработка дикоросов.

И, как сообщило 15 декабря краевое управление предпринимательства, гранты получили пять предпринимателей на 5 млн рублей из Кулундинского, Панкрушихинского, Егорьевского, Немецкого национального районов и Ярового.

Среди получателей - Наталья Чечет из Кулундинског района: она намерена приобрести модульное оборудование и производить расфасованное цельное молоко, сливки, сметану и творог. Оборудование для производства молочных продуктов хочет приобрести и фирма "Алекс" из Немецкого района.

Эффективность использования средств краевого бюджета, выделенных по госпрограмме поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в крае в 2014-2015 годах, проверена краевой Счетной палатой. Проверкой она охватила использование 145,7 млн рублей. Неэффективные расходы составили 8,2 млн рублей.

Вообще же, в этом году краевой арбитраж рассмотрел порядка десятка дел с требованием от предпринимателей вернуть полученные в качестве грантов деньги. Получатели грантов не сдавали отчеты, не выполняли параметры бизнес-плана.