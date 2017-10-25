Где посмотреть фильм "Матильда" в Барнауле в день премьеры

Фильм рассказывает историю романтических взаимоотношений наследника российского престола Николая Романова и балерины императорского театра Матильды Кшесинской с момента их знакомства в 1890 году до момента коронации Николая с супругой Александрой Фёдоровной в 1896 году. Это картина о страсти, которая могла изменить всю русскую историю.

Режиссёр размышляет о судьбе цесаревича, который стоит перед тяжёлым, но необходимым выбором между любовью и долгом.

Пионер

10:00, 10:30, 21.10, 12:50, 14:20, 16:30, 17:10, 18:40, 19:20, 20:50, 21:30, 21:40, 23:00, 23:40.

Цена: от 230 до 500 рублей в зависимости от зала.

Мир

9:30, 11:40, 13:50, 16:00, 18:10, 20:20, 22:30.

Цена: 120-230 рублей.

Европа

10:25, 12:30, 14:40, 16:50, 18:20, 19:00, 21:10, 22:35, 23:20.

Цена: 130-250 рублей.

Огни

10:30, 12:40, 14:50, 16:00, 17:00, 18:10, 19:10, 20:20, 21:20, 22:30, 23:30.

Цена: 130-250 рублей.

Арена

11:05, 12:35VIP, 13:15, 14:50, 15:25, 16:50VIP, 17:35, 18:10, 19:45, 20:45VIP, 21:55, 22:50 VIP, 23:15.

Цена: 150-500 (VIP) рублей.

Галактика

10:20, 11:00, 12:25, 13:05, 14:30, 15:15, 16:35, 18:00, 18:45, 19:20, 20:55, 21:30, 23:00, 23:40.

Цена: 150-250 рублей.

Формула

11:35, 14:25, 16:20, 18:20, 20:20, 23:40.

Цена: 150-200.

Подробности о том, как снимали фильм, читайте здесь.