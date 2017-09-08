Где работают и сколько получают студенты Барнаула

Официант. Зарплата от 12 до 30 тыс. рублей в месяц.

В обязанности входит обслуживание столиков гостей. Важно хорошо знать меню и состав блюд. В большинстве заведений студенту пойдут навстречу и сделают гибкий график, который не помешает учебе.

Алина,

студентка АлтГПУ:

Когда я работала официанткой, то принимала заказы и разносила их по столикам. На первый взгляд, ничего сложного, вот только концу дня ноги ужасно болели. А после работы в ночную смену сложно было не заснуть на лекциях. Но работа того стоила, потому что посетители оставляли хорошие чаевые. К тому же благодаря куче времени, которое я провела в ресторане, я научилась разбираться в вине и узнала, как приготовить сложные блюда. В месяц я зарабатывала около 20 тысяч рублей.

Промоутер. Зарплата от 100 до 300 рублей в час.

В большинстве случаев нужно раздавать рекламные буклеты рядом с магазинами. Реже — расклеивать объявления у подъездов или раскладывать газеты в почтовые ящики. Зарплата почасовая или зависит от количество домов, которые промоутер обходит за день.

Павел,

студент АГАУ:

Эта работа подойдет тем, у кого есть несколько часов свободного времени каждый день. Когда я учился во вторую смену, то с утра раздавал рекламные листовки у магазина. За три часа зарабатывал 300 рублей, которые тратил на обед в столовой университета. В выходные удавалось получать гораздо больше — до 2 тысяч. В месяц я зарабатывал около 10 тысяч рублей.

Менеджер по продажам. Зарплата от 12 тыс. до 25 тыс. рублей в месяц.

Работа подойдет тем, кто готов много общаться. В некоторых организациях нужно обзванивать клиентов из базы, которая уже составлена. В других местах придется искать клиентов самому. Кроме того, представители некоторых компаний работают не в офисе, а обходят квартиры, лично предлагая свою продукцию или услуги. Чаще всего зарплата зависит от количества проданного.

Андрей,

студент АлтГТУ:

Я работал менеджером у одного из интернет-провайдеров. Несколько раз в неделю обходил квартиры, расхваливал наши услуги и предлагал подключение по выгодным тарифам. Сложнее всего было попасть в подъезд, двери открывали далеко не все жители. Пару раз пенсионерки вызывали полицию, потому что думали, что я мошенник. В месяц я зарабатывал около 12 тысяч рублей.

Продавец-консультант. Зарплата от 12 до 30 тыс. рублей в месяц.

Чаще всего студенты устраиваются в магазины бытовой техники или одежды. В обязанности входит помощь покупателям в выборе товаров, поддержка порядка в торговом зале и иногда прием продукции.

Александр,

студент АлтГУ:

Я работал консультантом в магазине одежды несколько месяцев. Моя зарплата зависела от количества проданного товара. Первое время было сложно навязывать свою помощь людям, но постепенно я научился находить подход к клиенту. За время работы я узнал многое о моде, а заодно познакомился с симпатичными покупательницами. В месяц я зарабатывал около 15 тысяч рублей.

Разнорабочий или грузчик. От 12 до 30 тыс. рублей в месяц.

Работа подойдет для крепких парней. Чаще всего придется помогать с переездами или разгружать фуры, которые привозят продукцию на склады. В некоторых компаниях в обязанности разнорабочего входит уборка территории и упаковка продукции.

Максим,

студент АГАУ:

Я работал грузчиком в магазине. В первый день мне выдали спецодежду и сразу же отправили разгружать газель. Чаще всего я принимал товар, развозил его по торговому залу и помогал расставлять на полках. В месяц я зарабатывал около 14 тысяч рублей.

Репетитор. Зарплата от 350 до 1000 рублей в час.

Репетиторство — универсальный способ заработка. Учителя и преподаватели вузов берут за свои услуги больше, поэтому студенту проще найти учеников.

Анастасия,

студента АлтГУ:

Я занимаюсь английским языком со школьниками. Первых учеников нашла в своей бывшей школе. Учителя подсказали, как выстроить занятие, я купила пару методичек и начала работать. Сначала было сложно правильно распределять время и за час выдать много материала, но постепенно все получилось. Сейчас у меня есть постоянные клиенты, с которыми я занимаюсь три раза в неделю. В месяц я зарабатываю чуть больше 12 тысяч рублей.

Курьер. Зарплата от 12 до 25 тыс. рублей в месяц.

В обязанности входит доставка мелких пакетов по специальным маршрутам. Курьер может заработать больше, если у него есть свой автомобиль.

Антон,

студент АлтГТУ: