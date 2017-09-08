Где работают и сколько получают студенты Барнаула

Многих студентов не устраивает размер стипендий в вузе. Чтобы не зависеть от денег родителей, они совмещают работу с учебой. Altapress.ru выбрал 7 наиболее популярных подработок среди студентов Барнаула.
- Официант. Зарплата от 12 до 30 тыс. рублей в месяц.
В обязанности входит обслуживание столиков гостей. Важно хорошо знать меню и состав блюд. В большинстве заведений студенту пойдут навстречу и сделают гибкий график, который не помешает учебе.
Алина,
студентка АлтГПУ:
Когда я работала официанткой, то принимала заказы и разносила их по столикам. На первый взгляд, ничего сложного, вот только концу дня ноги ужасно болели. А после работы в ночную смену сложно было не заснуть на лекциях. Но работа того стоила, потому что посетители оставляли хорошие чаевые. К тому же благодаря куче времени, которое я провела в ресторане, я научилась разбираться в вине и узнала, как приготовить сложные блюда. В месяц я зарабатывала около 20 тысяч рублей.
- Промоутер. Зарплата от 100 до 300 рублей в час.
В большинстве случаев нужно раздавать рекламные буклеты рядом с магазинами. Реже — расклеивать объявления у подъездов или раскладывать газеты в почтовые ящики. Зарплата почасовая или зависит от количество домов, которые промоутер обходит за день.
Павел,
студент АГАУ:
Эта работа подойдет тем, у кого есть несколько часов свободного времени каждый день. Когда я учился во вторую смену, то с утра раздавал рекламные листовки у магазина. За три часа зарабатывал 300 рублей, которые тратил на обед в столовой университета. В выходные удавалось получать гораздо больше — до 2 тысяч. В месяц я зарабатывал около 10 тысяч рублей.
- Менеджер по продажам. Зарплата от 12 тыс. до 25 тыс. рублей в месяц.
Работа подойдет тем, кто готов много общаться. В некоторых организациях нужно обзванивать клиентов из базы, которая уже составлена. В других местах придется искать клиентов самому. Кроме того, представители некоторых компаний работают не в офисе, а обходят квартиры, лично предлагая свою продукцию или услуги. Чаще всего зарплата зависит от количества проданного.
Андрей,
студент АлтГТУ:
Я работал менеджером у одного из интернет-провайдеров. Несколько раз в неделю обходил квартиры, расхваливал наши услуги и предлагал подключение по выгодным тарифам. Сложнее всего было попасть в подъезд, двери открывали далеко не все жители. Пару раз пенсионерки вызывали полицию, потому что думали, что я мошенник. В месяц я зарабатывал около 12 тысяч рублей.
- Продавец-консультант. Зарплата от 12 до 30 тыс. рублей в месяц.
Чаще всего студенты устраиваются в магазины бытовой техники или одежды. В обязанности входит помощь покупателям в выборе товаров, поддержка порядка в торговом зале и иногда прием продукции.
Александр,
студент АлтГУ:
Я работал консультантом в магазине одежды несколько месяцев. Моя зарплата зависела от количества проданного товара. Первое время было сложно навязывать свою помощь людям, но постепенно я научился находить подход к клиенту. За время работы я узнал многое о моде, а заодно познакомился с симпатичными покупательницами. В месяц я зарабатывал около 15 тысяч рублей.
- Разнорабочий или грузчик. От 12 до 30 тыс. рублей в месяц.
Работа подойдет для крепких парней. Чаще всего придется помогать с переездами или разгружать фуры, которые привозят продукцию на склады. В некоторых компаниях в обязанности разнорабочего входит уборка территории и упаковка продукции.
Максим,
студент АГАУ:
Я работал грузчиком в магазине. В первый день мне выдали спецодежду и сразу же отправили разгружать газель. Чаще всего я принимал товар, развозил его по торговому залу и помогал расставлять на полках. В месяц я зарабатывал около 14 тысяч рублей.
- Репетитор. Зарплата от 350 до 1000 рублей в час.
Репетиторство — универсальный способ заработка. Учителя и преподаватели вузов берут за свои услуги больше, поэтому студенту проще найти учеников.
Анастасия,
студента АлтГУ:
Я занимаюсь английским языком со школьниками. Первых учеников нашла в своей бывшей школе. Учителя подсказали, как выстроить занятие, я купила пару методичек и начала работать. Сначала было сложно правильно распределять время и за час выдать много материала, но постепенно все получилось. Сейчас у меня есть постоянные клиенты, с которыми я занимаюсь три раза в неделю. В месяц я зарабатываю чуть больше 12 тысяч рублей.
- Курьер. Зарплата от 12 до 25 тыс. рублей в месяц.
В обязанности входит доставка мелких пакетов по специальным маршрутам. Курьер может заработать больше, если у него есть свой автомобиль.
Антон,
студент АлтГТУ:
Я работал курьером в одной из почтовых служб. У меня нет своего транспорта, поэтому посылки я развозил на автобусе или выбирал районы, до которых можно дойти пешком. Сложнее всего было работать зимой, потому что после пар было уже темно и холодно. В месяц я зарабатывал 12 тысяч рублей.
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