Где в Барнауле посмотреть салют на День города-2017

День города в этом году будут праздновать 16 сентября. Торжества пройдут в центре Барнаула, и на его окраинах. Самым ожидаемым событием праздника будет фейерверк. В этот раз его устроят во всех районах.
Все фейерверки стартуют в городе в одно и то же время — 22.00.
Главной точкой торжеств станет площадь имени Сахарова. В 20.30 здесь начнется вечерний праздничный концерт, после которого прогремит салют.
В Индустриальном районе праздник будут отмечать на трех площадках: на площади Жукова в 10.00 откроется выставка цветов, в парке спорта Алексея Смертина в 13.00 пройдет плац-концерт духовых оркестров, в парке "Лесная сказка" будет праздничная шоу-программа, после которой прогремит салют.
В Центральном районе торжества пройдут в парке Центрального района, возле ТРК "Сити-центр" и на площади Дворца культуры в поселке Южном, где и устроят фейерверк.
В Октябрьском районе День города будут отмечать на площадь перед бывшим ДК "Трансмаш" возле парка "Солнечный ветер". Программа начнется в 17.00, там же вечером будет салют.
В Ленинском районе праздник пройдет на пл. Мира на ул. Г. Исакова, 213. В 15.00 откроется выставка цветов и ярмарка, выступят творческие коллективы. Вечером можно будет посмотреть фейерверк.
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