Где в Барнауле посмотреть салют на День города-2017

Все фейерверки стартуют в городе в одно и то же время — 22.00.

Главной точкой торжеств станет площадь имени Сахарова. В 20.30 здесь начнется вечерний праздничный концерт, после которого прогремит салют.

В Индустриальном районе праздник будут отмечать на трех площадках: на площади Жукова в 10.00 откроется выставка цветов, в парке спорта Алексея Смертина в 13.00 пройдет плац-концерт духовых оркестров, в парке "Лесная сказка" будет праздничная шоу-программа, после которой прогремит салют.

В Центральном районе торжества пройдут в парке Центрального района, возле ТРК "Сити-центр" и на площади Дворца культуры в поселке Южном, где и устроят фейерверк.

В Октябрьском районе День города будут отмечать на площадь перед бывшим ДК "Трансмаш" возле парка "Солнечный ветер". Программа начнется в 17.00, там же вечером будет салют.

В Ленинском районе праздник пройдет на пл. Мира на ул. Г. Исакова, 213. В 15.00 откроется выставка цветов и ярмарка, выступят творческие коллективы. Вечером можно будет посмотреть фейерверк.